Die neuen ATK-Fahrzeuge gehören zu den besten Neuerungen der Season 5 in Fortnite, denn die motorisierten Golfkarts sind deutlich flotter als die Einkaufswagen - auch auch um einiges spaßiger.

Season 5 in Fortnite - Die wichtigsten Neuerungen

Map-Änderungen, Fahrzeuge & mehr

Vehikel-Dekorationen im Anmarsch?

Die Golfkarts könnten bald auch eigene Skins bekommen. Das lassen zumindest Assets vermuten, die der Twitter-Account Fortnite: Battle Royale Leaks in den Spieldaten gefunden hat.

* LEAK * Vehicle Decorations aka Golf Cart (ATK) Customization may come soon. Looks like Epic is testing they're first decoration with a Llama Mesh (Model). pic.twitter.com/NmoY5nI83F — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) July 16, 2018

ATK im Lama-Design? Im Spielcode ist von "Vehicel Decorations" als eigene Kategorie für kosmetische Items die Rede. Dabei werden Assets für ein Lama Mesh (Modell) aufgeführt. Es wäre also möglich, dass sich der erste Skin dem Fortnite-Maskottchen widmet.

Wie realistisch sind Fahrzeug-Skins? Gar nicht so abwegig, schließlich verdient Epic an den kosmetischen Items einen Haufen Geld. Außerdem bewiesen die Entwickler mit den Spielzeugen in Season 5, dass sie für neue Ideen offen sind. So könnt ihr jetzt beispielsweise Basketball oder Golf in Fortnite spielen.

Die neuen ATKs sind besonders beliebt, da Spieler die Map endlich relativ schnell überqueren können. Hinzu kommt, dass in den Golfkarts ein ganzes 4 Spieler-Squad Platz findet. Die beiden hinteren Mitfahrer können sogar während der Fahrt schießen.

Kommen die Golfkart-Skins heute? Momentan scheinen sich die Assets noch in der Testphase zu befinden, sie könnten aber jederzeit im Zuge der Season 5 freigeschaltet werden. Trotzdem halten wir es für unwahrscheinlich, dass die ATK-Skins heute mit dem Update 5.0 kommen - das ist für die neuen Maschinenpistolen reserviert.

Aber wer weiß. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.