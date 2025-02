Fortnite-Server gehen heute offline: Uhrzeit, Patch-Notes und Server-Status zum Start von Chapter 6 Season 2

Fortnite geht heute für den Seasonstart von Chapter 6 Season 2 offline.

Fortnite bekommt heute endlich wieder einen Season-Wechsel. In Chapter 6 Season 2 wird sich alles um Raubzüge und Gangster drehen. Doch bevor es mit "Lawless" losgeht, gibt es eine Server-Downtime mit Wartungsarbeiten. Wir fassen alles für euch hier mit einem Ticker zusammen.

06:00 Uhr Guten Morgen an die Frühaufsteher! Es geht heute los und es gibt den nächsten Season-Wechsel in Fortnite. Bevor die Server abgeschaltet werden, habt ihr jetzt noch zwei Stunden Zeit, die letzten Level im aktuellen Battle Pass zu erhalten. Wir halten euch hier in Kürze über den Server-Status auf dem Laufenden. Bis dahin könnt ihr euch hier den Trailer zur neuen Season anschauen: 1:44 Neuer Fortnite Trailer zeigt alle Skins aus dem Battle Pass - Das erwartet uns in Chapter 6 Season 2

Fortnite v34.00: Das sind die bekannten Serverdown-Zeiten

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Freitag, 21. Februar 2025

Am Freitag, 21. Februar 2025 Um welche Uhrzeit beginnt der Server-Down? Die Server verabschieden sich um 8 Uhr deutscher Zeit. Das Matchmaking wird dabei stets bereits 30 Minuten vorher abgeschaltet.

Wann kann ich Fortnite wieder spielen? Eine konkrete Zeitspanne für den Server-Down nennt Epic Games nicht. Bei kleineren Updates müsst ihr aber in der Regel nicht allzu lange warten. Spätestens zur Mittagszeit solltet ihr vermutlich wieder zocken können.

Noch hat Epic Games nichts genaueres zur neuen Season bekannt gegeben, aber wir kennen zumindest das Thema.

"Lawless": Chapter 6 Season 2 hat Gangster und Raubzüge als übergeordnetes Thema. Die Tagline ist "Dill with it", was eine Anspielung auf Big Dill ist, eine Gangster-Gurke, die auch Teil des Battle Pass ist:

Das sind die Skins im Battle Pass der neuen Season.

Dazu wurden auch alle weiteren Skins vorgestellt. Fortnite-Fans werden sich auf die neue Variante von Midas freuen. Zudem gibt es auch einen Mob-Boss-Wolf, der sicherlich Anklang in der Community finden wird. Der Crossover-Skin für diese Season ist zudem Sub-Zero aus Mortal Kombat.