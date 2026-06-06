Fortnite erweitert mit Chapter 7 Season 3 die bereits bekannten Sprites um neue Gameplay-Mechaniken

Fortnite hat soeben im Rahmen des Summer Game Fest das große Live-Event abgehalten und ist jetzt bis 7 Uhr deutscher Zeit am 06. Juni 2026 offline.

Deshalb hat Epic Games jetzt auch den ersten Gameplay-Trailer zu der neuen Season mit dem Namen Runners veröffentlicht. Dabei sehen wir auch, dass die Sprites, die wir seit Chapter 6 kennen, von der Zero Point Energie verändert wurden, die während des Events freigesetzt wurde. So gibt es jetzt noch mehr Versionen von den Geistern und sie können nicht nur eure Fähigkeiten wie schneller laufen beeinflussen, sondern verändern auch das Verhalten der Waffen. So sehen wir im Trailer zum Beispiel einen Ricochet-Schuss, der von den Wänden abprallt.