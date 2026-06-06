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Fortnite stellt im Cinematic-Trailer einige Battle Pass-Skins mitsamt neuem John Wick-Style vor
Die Fortnite-Server sind zwar weiterhin nicht erreichbar, aber Epic Games hat einen neuen Trailer veröffentlicht.
Im Cinematic-Trailer werden einige der Battle Pass-Skins vorgestellt, darunter auch John Wick im Pen and Ink-Stil. Zusätzlich dazu sehen wir auch schon eine Mechanik, die erst später in der Season dazu kommt: Bus Exfil. Wie in einem Extraction-Shooter könnt ihr dann nämlich auf den Battle Bus steigen und dieser bringt euch durch ein Rift raus und ihr gewinnt die Runde. Dabei muss nur eine Person aus eurem Team das schaffen und schon haben alle zusammen gewonnen.
Die Downtime hingegen hält noch etwas länger an, wir halten euch dazu in unserem Ticker aktuell auf dem Laufenden.
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