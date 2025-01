Fortnite Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte von Update 33.20 im Ticker

Das müsst ihr zum neuen Update und Server-Down in Fortnite wissen.

In Fortnite steht mal wieder ein neues Update ins Haus. Das bringt auch neue Inhalte mit sich, bevor es aber losgeht, muss zuerst einmal der Patch aufgespielt werden. Und Fans wissen, was das bedeutet: Die Server gehen für eine Weile offline. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wann ihr wieder spielen könnt und was euch im Update erwartet.

06:00 Uhr Moin moin, ihr Landradden ... äh, Fortnite-Fans! Heute gibt's ein neues Update für das Spiel, vorher könnt ihr aber noch ein paar Runden zocken, ehe sich die Server verabschieden. Wir halten euch hier im Laufe des Tages über den Server-Status auf dem Laufenden.

Fortnite v33.20: Das sind die bekannten Serverdown-Zeiten

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Dienstag, den 14. Januar 2025

Am Dienstag, den 14. Januar 2025 Um welche Uhrzeit beginnt der Server-Down? Die Server verabschieden sich in der Regel zwischen 9 und 10 Uhr deutscher Zeit. Das Matchmaking wird dabei stets bereits 30 Minuten vorher abgeschaltet.

Wann kann ich Fortnite wieder spielen? Eine konkrete Zeitspanne für den Server-Down nennt Epic Games nicht. Bei kleineren Updates müsst ihr aber in der Regel nicht allzu lange warten. Spätestens zur Mittagszeit solltet ihr vermutlich wieder zocken können, solange keine Probleme auftreten.

Wie gewohnt verrät Fortnite über die neuen Updates vorab wenig, wir wissen aber bereits, dass Hatsune Miku zu Fortnite Festival kommt. Dabei gibt es ein Outfit als Teil des Music Passes und ein weiteres als Bundle im Shop zu holen. Außerdem erhält Fortnite Festival einen lokalen Multiplayer für PlayStation und Xbox.

Im Music Pass könnt ihr den Song "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!" Jam Track" freischalten, weitere Tracks von Hatsune Miku gibt es im Shop.

Daneben sind dank bekannter Leaker wie ShiinaBR natürlich auch schon weitere Infomationen zum Update im Netz gelandet. Diese Inhalte sollen laut Gerüchten noch dazukommen:

haufenweise neue, originelle Skins

Godzilla-Kollaboration: Mecha Godzilla, Godzilla-Items und -Boss im Battle Royale

Kong sollte zu Fortnite kommen

Rückkehr von Unranked Ballistic

der Schnee auf der Insel schmilzt

neue Schuhe

Daneben gibt es auch einige Inhalte, die laut den Leaks möglicherweise zu Fortnite kommen. So könnte es auch ein neues Update für Ballistic geben, neue Informationen zum Mini-Pass, sowie News zu einer Demon Slayer- und Cars-Kollaboration.

1:04 Fortnite Ballistic zeigt im Release-Trailer, was euch erwartet

Zuletzt hat Fortnite im Dezember ein paar größere Neuerungen bekommen. So sind gleich zwei neue Modi im Spiel gestartet: Fortnite Ballistic ist ein Multiplayer Ego-Shooter-Modus im Stil von Counter-Strike, der vorerst im Early Access erschienen ist. Mit LEGO Fortnite Brick Life gibt es zudem einen neuen Social-Sim-Modus.