Fortnite führt Splitscreen-Koop & Star Wars-Figuren ein

Fortnite setzt noch mehr auf Multiplayer, das sehen wir vor allem am neuen Update. Kein Wunder, denn es gibt nur wenig Freuden, die an den Spaß einer ausgedehnten Couch-Koop-Session heranreichen, aber viel zu wenig Spiele bieten diese Möglichkeit aktuell überhaupt noch an. Das weiß offenbar auch Epic. Der lokale Multiplayer ist dank Splitscreen-Koop nun auch in Fortnite auf dem Vormarsch: Ihr könnt auf PS4 und Xbox One jetzt auf nur einem TV als Duo aus dem Battle Bus springen.

Update V.11.30: Das neueste Fortnite-Update bringt einige kleinere Neuerungen, den Splitscreen-Modus, ein höheres Geschenke-Limit sowie die Vorbereitungen zum großen Star Wars-Promo-Event.

Das steckt drin:

Noch im Test: Epic gibt zu bedenken, dass sich der Splitscreen-Koop auf Xbox One und PS4 aktuell noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Momentan funktioniert er leider gar nicht. Auf Twitter heißt es, er wurde abgeschaltet, da es zu Schwierigkeiten damit kam.

Due to an issue, we have temporarily disabled the Splitscreen feature.



We’ll provide an update when this has been is re-enabled. pic.twitter.com/Qx4o7cAvxt