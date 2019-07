Fortnite-Star Ninja will euch beibringen, ein besserer Spieler zu sein

Tyler "Ninja" Blevin ist nicht nur ein sehr erfolgreicher Streamer, sondern nachgewiesen auch ein sehr guter Spieler und der aktuelle Fortnite-Star. Wie das Forbes Magazin nun berichtet, hat Ninja einen Bücherdeal mit den Verlagen Clarkson Potter und Ten Speed Press abgeschlossen. Diese sind Tochtergesellschaften des Random House Verlags.

Das 1. Buch soll euch zu besseren Spielern machen

Mit Ninjas Hilfe besser werden: Das Buch mit dem Titel "Ninja Get Good: My Ultimate Guide to Gaming" erscheint im August und Ninja gibt darin einige Tipps, wie ihr als Spieler besser werden könnt und was er gerne gewusst hätte bevor das mit dem Spielen zu seinem Beruf wurde.

Laut Amazon sieht das inhaltlich unter anderem wie folgt aus:

Einen Gaming-PC bauen

Training mit einem Ziel

Eine Strategie entwickeln

Den Spielsinn verbessern

Das richtige Team formen

Mit Skill streamen

Eine Online-Community aufbauen

Ninja muss die Welt retten

Weitere Bücher folgen: Noch im August erscheint außerdem ein Ninja Notizbuch mit Stickern, Spieltipps und mehr. Eine Graphic Novel namens »Ninja: The Most Dangerous Game« soll im Dezember erscheinen. Dies ist nur der erste Teil einer ganzen Serie. Erstellt wird der Band von Comic Autor Justin Jordan und Artist Felipe Magaña. Er basiert auf Ninjas »unvergleichlichem Witz und Können« und begibt sich in den fiktiven Bereich.

In dieser Graphic Novel erhält Ninja eine E-Mail, die ihm zu einem unglaublich realistischen und süchtig machenden Spiel einlädt, das aber auch sehr herausfordernd ist. Ninja nimmt die Einladung an und entdeckt, dass das Spiel mehr ist als man denkt. Daraufhin wird er digitalisiert und in ein Battle-Royal-Universum teleportiert. Dort fängt er mit Nichts an und muss unbedingt einen Weg finden das Spiel zu gewinnen, um so die Welt zu retten.

Was haltet ihr von den Büchern?