Fortnite bekommt morgen Überraschungs-Update mit neuem Modus und Map, die endlich geliebte Orte zurückbringt

Fortnite bekommt wohl schon morgen sein nächstes großes Update.

Normalerweise sind die Leaks zu kommenden Updates in Fortnite immer ziemlich verlässlich. In diesem Falle hat das Battle Royal aber eine Überraschung in petto: Statt dass das nächste Update v30.20 wie gemunkelt erst nächste Woche erscheint, bekommen wir schon am morgigen Samstag ein Update, das zudem die OG-Map zurückbringt.

Der offizielle X-Account (ehemals Twitter) von Fortnite hat nämlich einen ersten Teaser zu dem gezeigt, was uns da morgen erwarten wird. "Fortnite Reload" bringt nämlich einen neuen Modus und eine neue (alte) Map – alt deshalb, weil es sich dabei wieder um die OG-Map handelt.

Wer sich den kurzen Videoteaser genau anschaut, wird darin ziemlich schnell bekannte Orte wie Tilted Towers wiedererkennen:

Es sieht allerdings auch ganz so aus, als würde die Map dieses Mal kleiner werden und nicht die normale Map ersetzen, sondern tatsächlich nur in dem zusätzlichen Modus verfügbar sein. Wie genau das aussehen wird, sehen wir wohl bereits morgen.

Wann geht das neue Update live? Laut dem Beitrag des X-Accounts können wir schon am Samstag den 22. Juni mit dem Update rechnen. Um welche Uhrzeit genau es aufgespielt wird, ist zwar nicht bekannt, in der Regel passiert das bei uns aber vormittags zwischen 9 und 10 Uhr.

Wird es eine Server-Downtime geben? Das ist noch nicht offiziell bestätigt. Da im neuen Update aber wohl noch ein paar weitere Änderungen stecken, wirkt es zumindest wahrscheinlich.

Auch wenn der Teaser des Fortnite-Accounts selbst ziemlich vage bleibt, können wir uns bei den restlichen Inhalten des Updates wieder auf Leaks von Insidern stützen.

Laut des bekannten Fortnite-Leakers SamLeakss steckt nämlich noch so einiges mehr im Update. Demnach erwartet uns:

Fortnite Reload, OG-Mini-Battle-Royale-Map

Sommer-Event, möglicherweise mit griechischen Göttern

Fluch der Karibik-Kollaboration mit Event

X-Men Skins, darunter Magneto und Mystique

neue Autos

neue Waffen

neue Tabs im Shop

mögliches Update zur Fall Guys-Kollaboration

... und mehr

Aktuell befindet sich Fortnite in der vierten Season, die am 13. Juni gestartet ist und unter anderem Metallica zu Fortnite Festival gebracht hat. Planmäßig soll uns das nächste große Update nach diesem (Version v30.30) am 23. Juli erwarten und Version v30.40 dann am 6. August, bevor es am 16. August mit der nächsten Season weitergeht.