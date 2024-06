Fortnite Server-Down heute: Uhrzeit, Server-Status und Patch-Notes für Update 30.10 im Ticker

Um Fortnite-Update 30.10 aufzuspielen, werden heute vorübergehend die Server abgeschaltet.

06:00 Uhr Aktuell sind die Server in Fortnite noch online, in wenigen Stunden werden sie aber abgeschaltet. Wir halten euch hier live auf dem Laufenden, ab wann Fortnite offline ist und wann ihr wieder spielen könnt.

Fortnite bekommt am heutigen Donnerstag mit Update 30.10 wieder neue Inhalte spendiert, darunter eine neue Festival-Saison mit Metallica. Wie immer bedeutet das aber auch, das am Morgen vorübergehend die Server abgeschaltet werden. Damit ihr über die aktuellen Entwicklungen bestens informiert seid, begleiten wir für euch den Serverdown im Live-Ticker.

Fortnite 30.10: Wann gehen die Server offline?

Wann erscheint das Update? Am heutigen Donnerstag, den 13. Juni

Am heutigen Donnerstag, den 13. Juni Um welche Uhrzeit geht's los? Erfahrungsgemäß werden die Server um 10 Uhr deutscher Zeit abgeschaltet. Das Matchmaking wird bereits eine halbe Stunde vorab deaktiviert.

Wird es einen Serverdown geben? Das wird es und wurde bereits vorab offiziell von Epic angekündigt. In dieser Zeit könnt ihr kein Fortnite spielen. Meist werden die Server jedoch gegen Mittag, zwischen 12 und 13 Uhr, wieder hochgefahren. Wie gewohnt halten wir euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Den Trailer zur gigantischen Metallica-Kooperation könnt ihr euch hier anschauen:

0:35 Fortnite kündigt gigantische Metallica-Kooperation in allen Modi an

Epic hat einiges jetzt zu den neuen Inhalten vor allem für Fortnite Festival als auch Lego bekannt gegeben.

Das gibt's neu in Festival

Freut euch neben Metallica, die natürlich mit einigen Songs aufwarten werden, auf den neuen Modus. In Battle Stage wird Festival zum Battle Royale und ihr müsst euer Können gegen 15 andere Spieler*innen in vier zufälligen Songs unter Beweis stellen. Ihr könnt frei den Schwierigkeitsgrad und das Instrument auswählen, am Ende zählt der Highscore. Dank Items und SBMM soll der Modus aber auch für alle, die nicht ganz so gut in Musikspielen sind, zugänglich sein.

Der neue Festival Pass lässt euch gleich alle vier Metallica-Mitglieder als Skins freischalten.

Weitere Neuerungen in Festival:

neuer Festival Pass mit allen vier Skins (mit Lego-Variante) im Premium-Pass

drei neue Songs von Epic Games

vier neue Metallica Skins im Shop

sieben Metallica Songs Enter Sandman Fuel Master of Puppets One Ride the Lightning The Unforgiven Wherever I May Roam

Alle Jam Tracks können jetzt auch in der Lobby verwendet werden.

weitere Anpassungen an einzelnen Songs und Mechaniken

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer zum neuen Festival-Modus anschauen:

0:56 Fortnite kündigt komplett neuen Modus für das kommende Update an

Das gibt's neu in LEGO Fortnite

Auch hier erwarten euch einige, wenn auch kleinere Neuerungen. So gibt es jetzt neue Voreinstellungen bei den Schwierigkeitsgraden. Ihr könnt somit Survival ab sofort im Cozy-Modus spielen, wodurch ihr zwar immer noch das normale Erlebnis habt, aber etwas einfacher.

Neue Gegnerform: Spannend wird es im Experten-Modus. Denn dieser ist nicht nur einfach schwerer sondern beinhaltet auch eine neue Monsterart: die sturmwilden Feinde. Dabei handelt es sich um Monster, die durch einen Sturm infiziert wurden. Folgende Gegnertypen sind mit dabei:

Sturmwilder Blaster

Sturmwilder Knochenwolf

Sturmwildes Ungetüm

Sturmwildes Frostungetüm

Sturmwilder Frostroller

Sturmwilder Frostskorpion

Sturmwilder Frostwolf

Sturmwilder Einsiedlerkrebs

Sturmwildes Sandungetüm

Sturmwilder Sandroller

Sturmwilder Sandskorpion

Sturmwilde Sandspinne

Sturmwilder Sandwolf

Sturmwilder Skorpion

Sturmwildes Skelett

Sturmwilde Halunken

Sturmwilde Spinne

Sturmwilder Steinroller

Sturmwilder Wolf

Die Monster in LEGO Fortnite können ab sofort durch einen Sturm noch stärker werden.

Nicht exklusiv: Die neuen Gegner sind aber nicht nur dem Experten-Modus vorenthalten sondern können optional für jede Welt hinzugefügt werden.

Ansonsten erwarten euch in LEGO ebenfalls weitere kleine Anpassungen und Bug Fixes.

Das ist neu in Battle Royale

Über den Metallica-Trailer (siehe oben) hat Epic ebenfalls neue Inhalte für Battle Royale basierend auf der Metal Band angekündigt. Die Neuerung wird eine angepasste Loot Island sein. Diese ist an die M72 World Tour der Band Metallica angepasst und beim Einnehmen spielen große holografische Bandmitglieder den Song Ride the Lightning.

Auf der neuen Loot Island rockt Metallica als Hologramm die gesamte Battle Royale Map.

Metallica-Konzert in Fortnite: Wenn das aber nicht schon genug wäre. An sechs Terminen erwartet euch ein Konzertevent innerhalb des Spiels. Innerhalb von diesem werdet ihr auf die Reise durch die Historie der Band mit sechs Songs genommen. Die Konzerte finden zu den folgenden deutschen Zeiten statt:

Samstag, dem 22. Juni 20 Uhr 23 Uhr

Sonntag, dem 23. Juni 5 Uhr 20 Uhr 23 Uhr

Montag, dem 24. Juni 5 Uhr



Das ist neu in Rocket Racing

Auch der Rennspielmodus ist nicht von einem Update mit Metallica verschont. So kommt eine neue Strecke namens Thrash Mountain für alle dazu, die mindestens Bronze 1 erreicht haben. Im Hintergrund der Strecke läuft der Song Fuel und der Weg ist immer wieder gestrickt mit allerlei Instrumenten als Hindernisse. Zusätzlich dazu wird es auch ein Auto mit Metallica-Skin geben.

In Thrash Mountain geht es mitten in eine hitzige Vulkanlandschaft.

Fortnite ist im Jahr 2024 eine Spielesammlung

Stand der Battle Royale-Modus lange Zeit im Vordergrund, könnt ihr nach Spielstart mittlerweile aus vielen Spielen im Spiel wählen. Darunter das Rennspiel Rocket Racing, LEGO Fortnite und Fortnite Festival. Künftig plant auch Disney sein eigenes Spiel beziehungsweise sein eigenes Universum in Fortnite zu veröffentlichen.

Freut ihr euch schon auf die neuen Inhalte und wie gefällt euch Season 3 bislang? Schreibt es uns in die Kommentare!