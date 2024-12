Fortnite-Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte des Winterfest-Updates im Ticker

Fortnite bekommt ein neues Weihnachts-Update. Hier findet ihr alle Infos.

Für Fortnite steht mal wieder ein Update an. Knapp eine Woche vor den Feiertagen bringt das natürlich das Winterfest zurück ins Spiel. Was alles im Patch drinstecken könnte und wann die Server für das Update offline gehen, erfahrt ihr hier.

06:00 Uhr Moin, moin, ihr Lieben! Heute kommt das neue Update für Fortnite. Wir schnappen uns erstmal ein Käffchen, um den Server-Down hier später für euch zu begleiten. Ihr könnt derweil noch ein paar Runden zocken, ehe die Server offline gehen.

Fortnite v33.11: Das sind die bekannten Serverdown-Zeiten

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Mittwoch, den 18. Dezember

Am Mittwoch, den 18. Dezember Um welche Uhrzeit beginnt der Server-Down? Die Server dürften diesmal wieder zwischen 9 bis 10 Uhr deutscher Zeit abgeschaltet werden. Das Matchmaking geht traditionell bereits 30 Minuten vorher offline.

Wann kann ich Fortnite wieder spielen? Eine konkrete Uhrzeit dafür gibt Epic Games nicht bekannt. In der Regel dauern kleinere Updates wie dieses aber nicht so lange. Wir rechnen also damit, dass ihr etwa ab der Mittagszeit wieder zocken könnt. Wir informieren euch oben im Live-Ticker darüber, sobald die Server wieder live sind.

Wie immer haben bekannte Leaker wie Shiina und iFireMonkey bereits vorab jede Menge Details zum kommenden Update verraten. Dabei handelt es sich zwar bisher um Leaks, allerdings haben sie sich auch in der Vergangenheit zu großen Teilen bewiesen.

Demnach dürften im kommenden Update unter anderem folgende Inhalte stecken:

kostenlose Weihnachts-Skins/Cosmetics (Aurora Royale Wrap, Frozen Spikes und mehr)

weihnachtliche Snoop Dogg- und Shaq-Kollaboration

Skibidi Toilet-Kollaboration (Outfit, Backback, Spitzhacke)

Rückkehr alter DC-Skins, darunter vermutlich Starfire

Rückkehr alter Winterfest-Items

Schlittschuhe-Item für das Winterfest

Schnee-Map-Update

"Wintervestigation" Weihnachts-Quests

neue Crew Styles

Battle Pass Super Styles

neues Vampire Hunter Pack

möglicher Release der Pixar's Cars- und Cyberpunk 2077-Kollab

Erst vor ein paar Tagen hat Fortnite zwei neue Spiele bekommen. Neben LEGO Fortnite Brick Life kam mit Fortnite Ballistic ein neuer Modus im Stil von Counter-Strike:

Das Winterfest selbst soll derweil nicht direkt mit dem Update starten. Stattdessen geht es laut den Leaks am 20. Dezember los. Das Event läuft dann über die Feiertage und endet am 7. Januar 2025.

Was wünscht ihr euch vom Winterfest? Welche Skins und Items müssen unbedingt zurückkehren?