Wer sich für Forza Horizon 2 für die Xbox One interessiert und mit einem digitalen Kauf des Rennspiels liebäugelt, der sollte sich besser beeilen. Denn lange wird das Rennspiel nicht mehr im Xbox Store verfügbar sein.

Ende des Zyklus erreicht: Wie Brian Ekberg von Entwickler Turn 10 in einem Blogpost erklärte, habe Forza Horizon 2 den "Ende des Lebens"-Status erreicht - knapp vier Jahre nach seinem Release.

Die Konsequenz: Das Spiel und sämtliche Extrainhalte wie Car Packs sowie der DLC Storm Island verschwinden zum 30. September aus dem Xbox Store und können danach nicht mehr erworben werden.

Retail-Version weiterhin verfügbar

Wer das Spiel bereits besitzt, kann es weiterhin ganz normal spielen, auch physisch wird der Titel natürlich noch in den Läden stehen.

Noch bis Ende August im Gold-Programm: Wer Forza Horizon 2 noch nicht besitzt, hat noch bis Ende August die perfekte Gelegenheit dazu. Denn das Rennspiel ist Teil der Games with Gold und für Mitglieder entsprechend kostenlos erhältlich. Für mehr Informationen zum Spiel lest ihr am besten unser Review.

Forza Horizon 2 im Test

So gut ist das Rennspiel für die Xbox One

Forza Horizon 2 - Screenshots ansehen