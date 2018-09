Forza Horizon 4 erscheint zwar erst am 2. Oktober für die Xbox One und den PC, allerdings werdet ihr bereits vorher in einer Demo des Rennspiels probeweise Gas geben können. Wann diese Demo erscheinen sollte, war bislang nicht bekannt.

Doch jetzt ist ein mehr als klarer Hinweis auf den Release der Horizon 4-Demo aufgetaucht.

Im offiziellen Microsoft Store wurde die Demo nämlich freigeschaltet und ist dort dementsprechend sichtbar.

Das Problem: Die Demo kann bislang nicht heruntergeladen werden.

Die Hoffnung: Als Veröffentlichungsdatum wird im Store der 12. September angegeben.

Gut möglich also, dass ihr noch heute durch die Demo des Open World-Rennspiels flitzen könnt.

Was steckt in der Demo?

Welche Inhalte (Fahrzeuge, Events) in der Demo enthalten sind, ist noch nicht bekannt.

Unsere Vermutung: Da es auch für die bisherigen Forza Horizon-Teile Demos gab, in denen ihr jeweils den Anfang des Spiels und die ersten Events abklappern konntet, dürfte das bei der Forza Horizon 4-Demo ähnlich sein.

Was macht Forza Horizon 4 anders?

Der mittlerweile vierte Teil von Playground Games beliebter Rennspielreihe verschlägt euch unter nach Großbritannien, dort rast ihr unter anderem an den bekannten englischen Cottages vorbei oder durch die Straßen der schottischen Stadt Edinburgh

So groß wie der Vorgänger, aber vertikaler: Die Größe der Map ist ungefähr auf demselben Level wie die von Forza Horizon 3, durch mehr Berge und Hügel gibt es allerdings mehr Vertikalität.

Ebenfalls neu: Es gibt unterschiedliche Jahreszeiten, je nachdem, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist, verändert sich die Spielwelt ein wenig, unterschiedliche Wetterbedingungen beeinflussen zudem das Fahrverhalten.

Freut ihr euch auf Forza Horizon 4?

