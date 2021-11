Forza Horizon 5: Alle 8 Cabrios und wie ihr das Verdeck öffnet

Forza Horizon 5 bietet euch die Möglichkeit, durch ein offenes Mexiko zu rasen. Der richtige Spaß kommt aber durch die riesige Auswahl von Autos, die ihr sammeln dürft. Darunter sind auch Cabrios, wovon nur eine handvoll eine besondere Funktion hat. Ihr könnt bei diesen besonderen Modellen das Verdeck öffnen.

Verdeck öffnen bei Cabrios ist ein neues Feature für Forza Horizon 5

Zum ersten Mal in der Geschichte von Forza Horizon könnt ihr tatsächlich das Verdeck öffnen und dann mit dem Kopf an der frischen Luft herumfahren. Da die Funktion aber neu ist, arbeitet das Studio Playground Games noch an der Umsetzung. (via YouTube/ZitroneFormel77)

Deshalb gibt es bisher einige Einschränkungen:

Autos müssen komplett stillstehen, um bei der freien Fahrt das Verdeck zu öffnen.

Manche Autos haben keine Animation beim Öffnen des Decks.

Manche Autos können bisher nur im Vista-Modus ihr Verdeck verstellen.

Playground Games arbeitet derzeit aber noch fleißig an der Funktion, weshalb es in Zukunft weitere Autos geben soll, die das Feature bieten. Bisher ist es nur bei vier Autos möglich während der freien Fahrt mit verstellbarem Verdeck zu fahren, vier weitere sind angekündigt.

In diesen Autos ist das Verstellen des Verdecks bisher möglich oder wird noch möglich sein:

2018 Ferrari Portofino (Freifahrt-Modus möglich, mit Animation)

(Freifahrt-Modus möglich, mit Animation) 2019 McLaren 720S Spider (Freifahrt-Modus möglich, mit Animation)

(Freifahrt-Modus möglich, mit Animation) 2009 Pagani Zonda Cinque Roadster (Freifahrt-Modus möglich, keine Animation)

(Freifahrt-Modus möglich, keine Animation) 2014 Porsche 918 Spyder (ihr müsst das Verdeck im Vista-Modus verstellen und dann losfahren)

(ihr müsst das Verdeck im Vista-Modus verstellen und dann losfahren) 2003 Honda S2000 (bisher nur in Vista, keine Animation, Freifahrt kommt noch)

(bisher nur in Vista, keine Animation, Freifahrt kommt noch) 2016 Mazda MX-5 (funktioniert bisher noch gar nicht, Vista und Freifahrt kommen noch)

(funktioniert bisher noch gar nicht, Vista und Freifahrt kommen noch) 2013 Mazda MX-5 (bisher nur in Vista, mit Animation, Freifahrt kommt noch)

(bisher nur in Vista, mit Animation, Freifahrt kommt noch) 2012 Mercedes-Benz SLK 55 AMG (funktioniert bisher noch gar nicht, Vista und Freifahrt kommen noch)

So öffnet ihr das Verdeck: Wenn ihr in einem Cabrio seid, bei dem das Verdeck geöffnet werden kann, müsst ihr komplett in den Stillstand gehen. Dann blinkt links unter dem Radar ein kleines Symbol auf. Sobald ihr den linken Analogstick (L3) hereindrückt, wird die Animation bzw. die Transformation ausgelöst. Danach könnt ihr losfahren und den digitalen Wind in eurem Gesicht fühlen.

Welche Autos es neben den Cabrios sonst noch alles gibt, erfahrt ihr in unserer Auflistung:

In Forza Horizon 5 bekommt ihr die meisten Autos durchs Spielen und durch die sogenannten Wheelspins, einer Art Glückslotterie. Aber es gibt auch 14 Autos, die ihr erst einmal auf der Karte finden und dann restaurieren müsst. Wir zeigen euch in unserem Artikel alle Scheunenfunde, die in Mexiko auf euch warten.

