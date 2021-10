Forza Horizon 5: Das schnellste Auto rast mit fast 500 km/h durch das Spiel

Der Release von Forza Horizon 5 nähert sich mit großen Schritten und wird mit Spannung erwartet. Wir konnten vor ein paar Wochen bereits in den Rennspiel von Playground Games reinspielen und mit ein paar Autos durch die Spielwelt heizen, die in diesem Teil an Mexiko angelehnt ist.

Wie schon seine Vorgänger bietet Forza Horizon 5 wieder einen enorm umfangreichen Fuhrpark mit knapp 500 Autos und nicht wenige fragen sich schon jetzt, welches das schnellste Gefährt in dieser Auswahl sein könnte. Ein heißer Kandidat ist der Mercedes AMG One, der auch das Cover des Spiels ziert, aber wenn es nach einem kürzlich aufgetauchten Youtube-Video geht, dürfte das schnellste Auto des Spiels ein anderes sein.

Schwedisches Hypercar stellt Geschwindigkeitrekord auf

Was zeigt das Video? In dem Video von Content Creator Don Joewon Song ist unter anderem zu sehen, wie er mit dem Mc Laren F1 GT über die Autobahn im Spiel flitzt. Besonders interessant sind aber die Szenen im Koenigsegg Jesko. Denn der offenbar mit einigen Anpassungen optimierte schwedische Supersportler wird von Song auf besagter Autobahn auf einen Top-Speed von 308 Meilen pro Stunde geprügelt.

Das sind umgerechnet etwa 496 km/h und damit vermutlich einsamer Geschwindigkeitsrekord in der Forza Horizon-Geschichte! Es ist natürlich theoretisch möglich, dass es im Fuhrpark Autos mit noch höherem Top-Speed gibt, wir wagen das allerdings stark zu bezweifeln. Wer also schon jetzt auf das schnellste Auto im Spiel schielt, sollte den Koenigsegg Jesko unbedingt im Auge behalten.

Das komplette Video könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Vorlage: Der echte Jesko ist einer der exklusivsten Supersportwagen des schwedischen Autobauers Koenigsegg. Der Gründer der Firma benannte das Fahrzeug nach seinem Vater. Der Motor hat eine Leistung von bis zu 1600 PS, Geschwindigkeiten wie im Spiel sind dank der besonderen Bauweise zudem nicht undenkbar. Insgesamt sollen 125 Stück des Jesko gebaut werden, der Stückpreis beträgt 2,8 Millionen Euro.

Wer sich mit dem virtuellen Abbild zufrieden geben kann, kommt mit Forza Horizon 5 deutlich günstiger weg, insbesondere bei einem bestehenden Game Pass-Abo. Der Titel erscheint am 9. November 2021 für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Besitzer*innen der Ultimate Edition können bereits ein paar Tage früher, am 5. November starten. Unsere Eindrücke der Preview-Version lest ihr in unserer Vorschau zu Forza Horizon 5.

Was sagt ihr zu dem Video?