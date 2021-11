Forza Horizon 5: Wer schon alte Forza-Teile gespielt hat, beginnt mit einer vollen Garage

In Forza Horizon 5 gibt es über 400 Autos. Doch wenn ihr eure Karriere in Microsofts neuem Rennspiel beginnt, startet ihr nur mit wenigen Wagen der unteren Klassen – den Rest müsst ihr euch verdienen. Es sei denn, ihr habt mit eurem Xbox-Profil bereits andere Ableger der Forza- oder Forza Horizon-Reihe gespielt, denn dann erhaltet ihr zum Dank von den Entwickler gratis einige ziemlich coole Autos.

Das sind die Belohnungsautos in Forza Horizon 5

Für die Belohnungs-Aktion zählen alle bisher erschienen Teile der Horizon-Serie und alle Forza Motorsport-Ableger ab Teil 5. Für jedes dieser Spiele erhaltet ihr ein Auto, wenn Forza Horizon 5 es in eurem Katalog findet. Dafür müsst ihr nicht etwa die Kampagne abgeschlossen haben oder etwas ähnliches vollbracht haben. Es genügt offenbar, wenn ihr den jeweiligen Titel auch nur angespielt habt.

Was Forza Horizon 5 sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem umfangreichen Test:

132 4 Mehr zum Thema Forza Horizon 5 im Test - Gewohnte Spitzenklasse mit erstem Rost am Lack

Um diese Autos handelt es sich: Ihr erhaltet jeweils die Cover-Autos der Spiele, also den Wagen, der sich vorne auf der Spiele-Box befindet. Playground Games erinnert uns noch einmal daran, welche das jeweils waren:

Forza Horizon: 2013 Dodge Viper SRT GTS

Forza Horizon 2: 2014 Lamborghini Huracan LP 610-4

Forza Horizon 3: 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

Forza Horizon 4: 2018 McLaren Senna

Forza Motorsport 5: 2013 McLaren P1

Forza Motorsport 6: 2017 Ford GT

Forza Motorsport 7: 2018 Porsche 911 GT2 RS

Nicht alle Fans sind begeistert: Mit der Aktion wollen die Entwickler loyale Fans belohnen. Doch nicht alle finden das gelungen. Unter dem Tweet finden sich einige Stimmen, laut denen durch die geschenkten Boliden der natürliche Fortschritt verloren geht und man direkt zu Beginn Autos mit zu viel Leistung fahren kann. Die meisten begrüßen die Zugänge für ihre Garagen allerdings.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

An dieser Stelle sollte noch erwähnt werden, dass es sich nicht um exklusive Inhalte handelt. Alle genannten Autos könnt ihr euch im Spiel verdienen.

Hier seht ihr die ersten Minuten von Forza Horizon 5:

Weitere aktuelle News zu Forza Horizon 5:

Forza Horizon 5 erscheint in wenigen Tagen

Forza Horizon 5 erscheint am 9. November für Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Natürlich kommtdas Rennspiel als First-Party-Produktion der Microsoft Game Studios direkt zum Launch in den Game Pass. Ihr könnt euch auf eine umfangreiche Kampagne freuen, in deren Verlauf ihr Missionen freischaltet, Geld verdient und euch neue Autos kauft, die ihr auch tunen könnt.

Was haltet ihr von den Bonus-Zugaben für Forza-Veteranen?