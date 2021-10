Forza Horizon 5-Entwickler verrät: Game Pass hatte Einfluss auf Entwicklung

Forza Horizon 5 erscheint auch über den Xbox Game Pass. Das ändert die Herangehensweise an einige Aspekte des Spiels, wie Creative Director Mike Brown in einem Interview mit Press Start erklärt hat. Vor allem geht es dabei natürlich um wiederkehrende Aktivitäten, Updates mit kleineren Neuigkeiten und dergleichen mehr. Auch dank den Erfahrungen mit Forza Horizon 4 sei der neue Teil "sehr gut darin geworden, ein Game Pass-Spiel zu sein". Durch das Abo-Angebot werde über einige Dinge ganz anders nachgedacht, was letztlich aber nur die Service-Aspekte von Forza Horizon 5 verbessere.

Forza Horizon 5: So wirkt sich der Xbox Game Pass auf die Entwicklung aus

Darum geht's: Forza Horizon 5 steht vor der Tür und kommt auch als Teil des Xbox Game Pass-Abos auf den Markt. In einem Interview mit Press-Start erklärt der Creative Director jetzt, wie das die Arbeit am Spiel und den Umgang mit Updates beeinflusst. Das war zum Teil schon bei Forza Horizon 4 so und kann dabei helfen, die sozialen Aspekte sowie die Live Service-Elemente zu verbessern.

Seht euch Forza Horizon 5 in Aktion an:

Was ist im Game Pass anders? Teil des Xbox-Abos zu sein, bedeutet, dass alle das Spiel besitzen, die auch das Abo bezahlen. Jetzt müssen die Leute aus Entwickler*innen-Perspektive quasi nur noch dazu gebracht werden, auch wirklich zu spielen. Gleichzeitig verschwindet Forza Horizon 5 wohl nicht aus der Auswahl und die Hürde für Multiplayer-Aspekte ist ebenfalls gering.

"Man muss anders an die Dinge herangehen. Spieler*innen zu haben, die potenziell nach mehreren Monaten zurückkehren, ist einer dieser kuriosen Fakten beim Game Pass-Spieldesign. [...] Du wirst immer dieses kleine Thumbnail auf dem Dasboard sein. Das heißt, der Widerstand, sie zurück ins Spiel zu bekommen, ist sehr gering." (via: Press-Start)

"Snackable" Updates wichtig: Vor allem könne das mit stetigen, kleineren Updates erreicht werden, die regelmäßig einige Neuerungen einführen. Das funktioniert zum Beispiel ganz hervorragend mit den Festival-Playlists, die wöchentliche Belohnungen versprechen. Die fühlen sich immer frisch und neu an, sind dabei aber auch nicht zu groß und umfangreich, so dass sie überfordernd oder erschlagend wirken.

Soziale Aspekte nicht zu unterschätzen: Gleichzeitig sinke dank des Game Passes auch die Hemmschwelle für gemeinsame Multiplayer-Aktivitäten. Das werde dann auch innerhalb des Spiels durch soziale Features verstärkt, wie zum Beispiel Möglichkeiten, bestimmte Dinge im Koop spielen zu können.

"Wenn jemand in deiner Gruppe den Titel spielt, dann besitzen ihn auch alle anderen, die den Game Pass haben."

Das klingt also alles eigentlich stark danach, als würde Forza Horizon 5 die Stärken von Forza Horizon 4 weiter ausbauen und an den wiederkehrenden, kostenlosen DLCs und Updates sowie Multiplayer-Möglichkeiten festhalten.

Mehr News und unsere große GamePro-Preview zu Forza Horizon 5 findet ihr hier:

Offiziell erscheint Forza Horizon 5 am 9. November. Es gibt aber eine Möglichkeit, auch schon früher kreuz und quer durch das virtuelle Mexiko zu brettern: Wer die Premium Edition kauft, darf bereits am 5. November durch die Gegend heizen. Zusätzlich stecken darin auch noch zwei DLCs, eine "VIP-Mitgliedschaft" und ein Willkommenspaket.

Wie fandet ihr die Updates in Forza Horizon 4? Was wünscht ihr euch für FH5?