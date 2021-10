Forza Horizon 5 bekommt eines der coolsten Autos aller Zeiten

Noch müssen wir uns ein wenig gedulden, bis wir in Forza Horizon 5 durch Wüsten, über Strände und auf Berge rasen können – das Rennspiel erscheint am 9. November für Xbox Series X/S und Xbox One. Aber schon jetzt, rund einen Monat vor dem Release, gewährt uns Entwickler Playground Games einen Einblick in ihre Post-Launch-Pläne.

Erstes DLC-Auto bringt euch zurück in die Zukunft

Wie wir bereits wissen, gibt es in Forza Horizon 5 sogenannte Festivals, die euch neue Autos und Challenges bieten. Dank dem Game-as-a-Service-Charakter des Spiels, werdet ihr so immer wieder mit neuen Inhalten versorgt. Das erste Event-Auto, das direkt in der Woche nach dem Launch erscheint, ist schon jetzt bekannt: Der DeLorean DMC-12 aus "Zurück in die Zukunft".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob euch der DeLorean tatsächlich in die Zukunft bringt, ist nicht klar, aber zumindest bringt euch das 80er-Jahre Kultauto zurück in die Vergangenheit - und das mit Stil. Das Entwicklerteam hat bereits bestätigt, dass es über 400 Autos in Forza Horizon 5 geben wird. Darunter befindet sich eine weiteres Fahrzeug, das wir aus einer anderen Xbox-Marke kennen: Der Warthog aus Halo.

Im Trailer könnt ihr die ersten Minuten des Spiels genießen:

Weitere News zu Forza Horizon 5:

Forza Horizon 5 mit umfangreicher Kampagne

Die Festivals sind Teil der Kampagne von Forza Horizon 5, die euch zehn bis 20 Stunden Spielspaß bieten soll. Je nachdem, welchen Fahrstil ihr bevorzugt, könnt ihr euch auf Stunts, Straßenrennen oder Offroad-Rennen konzentrieren. Für erfolgreich abgeschlossene Aufgaben bekommt ihr sogenannte Accolades, mit denen ihr weitere Kapitel eines Festivals freischaltet. Den Story-Modus könnt ihr komplett im Koop durchspielen.

Welche bekannten Autos wünscht ihr euch für Forza Horizon 5?