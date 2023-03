Die zweite große Erweiterung für Forza Horizon 5 im Test für Xbox Series X/S.

Forza Horizon 5 gehört immer noch zu den besten und optisch eindrucksvollsten Rennspielen für Xbox-Konsolen und den PC. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Release veröffentlicht Entwickler Playground Games am 29. März die zweite große Erweiterung. Rally Adventure macht die Open World des Rennspiels für Xbox und PC gleich mal um ein paar Quadratkilometer größer, hat darüber hinaus aber auch noch weitere Neuerungen zu bieten. Wir konnten bereits vor dem Release durch den DLC brettern und verraten, für wen sich die neuen Inhalte lohnen.

Ganz wichtig: Rally Adventure ist kein Gratis-DLC, sondern kostenpflichtig. Wer also nicht im Besitz des Premium Add-On-Bundles oder der Premium Edition samt Erweiterungen ist, muss den DLC für knapp 20 Euro kaufen. Ist das erledigt, wird der Punkt im Nordwesten der Hauptkarte des Spiels freigeschaltet und ihr könnt von dort aus ins Rally-Abenteuer starten.

Die wichtigsten Neuerungen von Rally Adventure im Überblick: neue Spielwelt Sierra Nueva

Rally-Rennen als neuer Eventtyp

10 neue Offroad-Fahrzeuge

Launch Control und Anti-Lag-Umluftsystem (für Fahrzeuge mit Turbolader)

8:10 Forza Horizon 5 hat endlich ein richtiges Addon - und das ist super!

Ab nach Sierra Nueva!

Wie die Hot Wheels-Sause aus dem ersten großen DLC ist auch die Rally-Erweiterung nicht auf der Karte des Hauptspiels angesiedelt, stattdessen hat Playground dafür eine neue Umgebung gebaut. Die heißt Sierra Nueva und bietet eine ganze Reihe unterschiedlicher Landschaftstypen, die sich wie gewohnt dank Open World recht frei erkunden lassen. Es gibt etwa einen riesigen Canyon, einen Dschungel mit majestätischem Wasserfall, ein großes Wüstenareal, einen Steinbruch und einiges mehr. Sogar ein kleines Dorf können wir in der Mitte der Karte erkunden.

Zu den Highlights von Sierra Nueva zählt auch ein Palmendschungel, in den sich per Sprungschanze sogar reinhüpfen lässt.

Als roter Faden fungiert im Rally Adventure eine Story, aber die ist wie schon im Hauptspiel kaum der Rede wert. Es geht im Grunde nur darum, dass wir mit unserem Charakter der Rally-Champion werden wollen – Überraschung! Drei Teams und deren Anführer buhlen mit uns um diesen Titel und um das große Abschlussrennen freizuschalten, müssen wir erst alle davon in Duellrennen besiegen.

Diese angesprochenen Teams haben alle ihre Besonderheiten, die sich dann sowohl auf die verfügbaren Rennevents als auch die dafür verfügbaren Nebenaufgaben auswirken. Die Horizon Raptors veranstalten klassische Offroad-Events, die Apex Predators setzen auf Asphaltrennen, und die Grit Reaper fühlen sich in der Nacht und bei extremen Wetterbedingungen am wohlsten.

Abwechslung dank altbekannter Nebenaufgaben

Anfangs müssen wir uns zunächst für ein Team entscheiden, später dann auch die anderen freischalten und dort jeweils neun Erfahrungsstufen nach oben klettern. Das geschieht mit in Aufgaben verdienten Reputationspunkten, jede neue Stufe schaltet neue Herausforderungen und Events auf der Karte frei.

Keine Überraschung. Auch die neue Map ist später mit Eventsymbolen gepflastert.

Und die sind Horizon-typisch bunt gemischt: Die dicksten Punktebatzen bescheren uns die Rennevents, es gibt aber auch wie schon im Hauptspiel Sprungschanzen, Blitzer und Driftzonen, Aufgaben in denen wir möglichst schnell von einem Ort zum anderen kommen müssen oder Sammelkram. Die Horizon Raptors haben beispielsweise in der ganzen Spielwelt putzige Pinata-Autos versteckt, die natürlich zerstörbar sind.

Wie Altmeister Colin McRae

So vielfältig und motivierend die Nebenaufgaben sind, stehen aber doch die Rennen im Vordergrund, und hier kommt dann auch die Neuerung ins Spiel, wegen der das Rally Adventure eben Rally Adventure heißt. Denn als neuer Eventtyp stehen Rally-Rennen zur Wahl und die funktionieren genau so, wie man das aus den alten Klassikern wie Colin McRae Rally und Co kennt.

Wir sind also alleine im Auto auf mal mehr, mal weniger asphaltierten Strecken unterwegs und müssen diese möglichst schnell meistern. Beim Durchfahren von blauen Checkpoint-Toren wird ein Zwischenstand eingeblendet, der anzeigt, auf welcher Position wir uns gerade befinden.

Es gibt zwar die obligatorischen Symbole für kommende Kurven etc., aber keinen Audiokommentar dazu.

Und natürlich darf dabei auch der Copilot nicht fehlen, dieser blendet allerdings nur Symbole für kommende Kurven, Hindernisse etc. ein und bleibt ansonsten stumm, weswegen ein wirklich hundertprozentiges Rally-Flair nicht ganz aufkommen will. Wer darüber hinaus noch Hilfen braucht, kann sich auch noch eine Fahrlinie oder Bremspunkte anzeigen lassen, hier gibt sich der DLC so einsteigerfreundlich wie das Hauptspiel.

Wir müssen aber nicht zwangsläufig die ganze Zeit und in allen Events allein gegen die Zeit fahren, denn wer lieber den Blechkontakt sucht bzw. mit anderen auf die Piste will, kann das bei jedem der Rennevents im Spiel optional ebenfalls tun.

Es fehlt die letzte Konsequenz

Die Rennen selbst sind ziemlich abwechslungsreich, schlängeln sich durch jedes der vorhin erwähnten Gebiete und bringen durch ihren klaren Offroad-Fokus tatsächlich nochmal eine eigene Note ins Spiel – allerdings nicht so stark, wie erhofft. Dafür hätten wir uns hier und da nämlich noch eine etwas konsequentere Umsetzung gewünscht.

Die Rennevents der Grit Reaper zeichnen sich oft durch suboptimale Bedingungen aus wie hier die diesige Sicht auf dem Sand-Parcours.

In der Wüste hinterlassen wir beispielsweise verformbare Spuren, im Schlamm und Matsch suchen wir sie aber weiterhin vergebens. Auch größere Rallies mit mehreren Etappen fehlen. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, die hätten aber nochmal für etwas mehr Atmosphäre sorgen können. So spürt man die Rally-Komponente zwar durchaus, aber schon im Hauptspiel wurde mit Offroad-Rennen ja nicht unbedingt gegeizt.

Gegeizt wird auch nicht bei den neuen Fahrzeugen, auch wenn zehn Neuzugänge angesichts der bislang schon über 500 Karren in Forza Horizon 5 nicht unbedingt nach viel klingen. Passend zum übergreifenden Thema sind das natürlich Offroad-Boliden, darunter diverse Buggies und Trucks und mit dem Ford Focus RS von 2001 sogar eine echte Rally-Legende. Die meisten Autos werden im Laufe der Rally Adventure-Kampagne automatisch freigeschaltet und fügen sich prima ein.

Spielmechanisch bleibt weitestgehend alles beim alten, der DLC bringt aber als neues Element die sogenannte Launch Control ins Spiel, die auf Wunsch beim Start ins Rennen assistiert. Die Launch Control ist per Update für das Spiel übrigens auch für alle verfügbar, die den DLC nicht kaufen oder haben, ebenso übrigens wie die neuen Punk-Songs auf dem Radiosender Epitaph, die für gute Laune bei den flotten Fahrten sorgen.

Und auch bei den Ein- und Anbauteilen gibt es ein paar neue Optionen, die erwähnenswerteste ist sicherlich das sogenannte Anti-Lag-Umluftsystem, das sich bei allen Autos mit Turbolader installieren lässt und durch seine Funktion dafür sorgt, dass Flammen aus dem Auspuffrohr schlagen können, was nicht nur cool aussieht, sondern auch entsprechend klingt.

Der Einbau des Anti-Lag-Moduls sorgt für charakteristische Flammen aus dem Auspuff.

Ordentlicher Umfang, aber das Tempo bestimmt jeder selbst

Es steckt also einiges drin in diesem DLC, auch wenn wir ehrlich gesagt ein paar Elemente vermisst haben. Denn in Sierra Nueva gibt es beispielsweise keine neuen Scheunenfunde und auch auf weitere Schaurennen müssen wir verzichten. Die cool inszenierte Anfangssequenz, in der wir vom Startpunkt des Abenteuers bis zur Festival-Location donnern, ist da nur ein kleiner Trost.

Auf die Spielzeit drückt das allerdings nicht wirklich. Wir hatten den Rally-Champion-Titel nach ca. sieben Stunden eingesackt, danach aber noch etliche Herausforderungen offen. Aber eine genaue Spielzeitangabe für die Erweiterung ist ohnehin nur sehr schwer zu prognostizieren, weil auch im Rally-DLC natürlich jeder das Tempo selbst bestimmt.

Auch zu sammeln und finden gibt es in Sierra Nueva genug, darunter diese überall verteilten Pinata-Autos.

Und sich ablenken zu lassen ist hier wie schon im Hauptspiel extrem leicht, und auch bei Rally Adventure kickt wieder der "Ach, die eine Aufgabe mach ich noch"-Faktor rein, das Spiel hat generell einen wunderbaren Flow. Playground Games versteht es einfach, die Motivation hochzuhalten, weil im wahrsten Sinne des Wortes an jeder Ecke etwas zu tun ist und alleine das Cruisen in der Open World eine wahre Wonne sein kann.

Ein DLC für Fans

Und diese Wonne kommt einerseits daher, weil sich Forza Horizon 5 auch im zweiten DLC dank vieler Einstellungsmöglichkeiten und Optionen hervorragend spielt, auf der anderen Seite aber auch, weil dieses Spiel einfach ausnehmend hübsch ist. Das gilt für das neue Areal Sierra Nueva wenig überraschend ebenfalls. Und auch wenn es thematisch natürlich dem Hauptspiel ähnelt, sind manche Ecken echte Augenöffner. Dazu zählen auch die eindrucksvoll inszenierten Sandstürme, die von Zeit zu Zeit über die Map toben.

Auch die Landschaften in Sierra Nueva bestechen wieder durch ihre zahlreichen Details.

Wenn wir böse wären, könnten wir also sagen, dass sehr viel an dieser Erweiterung more of the same ist und ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal abseits der Rally-Rennen fehlt. Aber MEHR von etwas ist gerade bei Forza Horizon 5 ja absolut nichts Schlechtes.

Wer also nicht genug bekommen kann von einem der besten Rennspiele für Xbox und PC, der kann sich auch die Rally-Erweiterung zulegen und wird garantiert nicht enttäuscht sein. Alle anderen finden vermutlich im Hauptspiel mehr als genug Material, um sich im virtuellen Mexiko auszutoben.