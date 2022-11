Forza Horizon 5 bekommt noch eine zweite Erweiterung, Release im nächsten Jahr

Forza Horizon 5 gehört nach wie vor zu den besten Rennspielen, die ihr auf der Xbox oder dem PC spielen könnt. Und der Open World-Titel ist zwar vollgestopft mit Inhalten, aber auch die hat man irgendwann mal alle gesehen. Kein Wunder also, dass Entwickler Playground Games in diesem Jahr mit Hot Wheels bereits eine große Erweiterung veröffentlichte.

Aber damit ist Forza Horizon 5 noch nicht "am Ende" – sofern man das bei einem Titel mit einem solch umfangreichen Multiplayer-Modus überhaupt sagen kann. Denn wie mittlerweile bekannt geworden ist, arbeitet das Studio derzeit an einer zweiten großen Erweiterung. Das bestätigte Playground Games zumindest gegenüber dem Xbox-Insider "Klobrille" auf Twitter.

Infos und Release der Erweiterung im Jahr 2023

Der Release der Erweiterung soll demnach Anfang 2023 erfolgen, nach dem Jahreswechsel können wir zudem mit weiteren Informationen zum großen DLC rechnen.

Denn: Konkrete Details bezüglich des Settings oder eventueller Inhalte gibt es bislang nicht. Es lässt sich derzeit also nur mutmaßen, ob die kommende Erweiterung ähnlich überdreht wird wie der Hot Wheels-DLC oder eher den Ton des Grundspiels trifft.

Was könnte der neue DLC bieten?

In den Kommentaren unter dem Tweet wird jedenfalls schon fleißig spekuliert, dort finden sich unter anderem Vorschläge wie Unterwasserrennen, eine neue Stadt oder Japan als Setting. Letzteres dürfte sich Playground aber vermutlich für einen neuen Teil der Rennspielreihe aufheben.

Egal, was es letztendlich wird: Für alle Forza Horizon-Fans dürfte die Bestätigung einer neuen Erweiterung eine tolle Nachricht sein. Denn die bisherigen DLCs für die Reihe enttäuschten nie, auch wenn die Qualität hier und da etwas schwankte.

Forza Horizon 5 erschien im November 2021 für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC und konnte in unserem Test eine 89er-Wertung einheimsen. In diesem Jahr feiert die Serie übrigens ihr zehnjähriges Jubiläum. Playground trägt dem unter anderem mit einem angepassten Titelbildschirm in Forza Horizon 5 Rechnung, der in zeitlichen Abständen an die der ersten Teile angelehnt ist.

Welches Setting würdet ihr euch für die zweite FH5-Erweiterung wünschen?