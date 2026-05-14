Forza Horizon 6 auf Metacritic - Das aktuell beste Spiel des Jahres

Forza Horizon 6 im Wertungsspiegel.

Hört, hört, liebe Leute: Das Jahr 2026 hat einen neuen Top-Titel. Das Test-Embargo für Forza Horizon 6 ist gefallen und Playground Games' neuester Open World-Flitzer staubt gerade so gute Wertungen ab, dass er auf Metacritic im Moment auf dem ersten Platz der besten Spiele des Jahres steht.

Forza Horizon 6 auf Metacritic und Open Critic:

Durchschnittlicher Score auf Metacritic: 92 (basierend auf 62 Kritiken)

(basierend auf 62 Kritiken) Durchschnittlicher Score auf Open Critic: 91 (basierend auf 69 Kritiken)

* abgerufen am 14. Mai 2026 um 15:06 Uhr.

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Forza Horizon 6 im Wertungsspiegel

Website Werung GamePro 90 GameStar 90 DualShockers 9.5/10 GameRant 9/10 GRYOnline.pl 8/10 IGN 100 GameInformer 93 Hobby Consolas 93 SpazioGames 93 Metro GameCentral 90 ShackNews 90

Was wird gelobt und was kritisiert? Gelobt wird insbesondere die fantastische Open World aka Playgrounds Racing-Version von Japan. Die sieht nicht nur wunderschön aus, sondern liefert auch jede Menge Abwechslung: "Herausragendes Open World-Rennspiel mit einer der besten Spielwelten der Seriengeschichte – große neue Impulse fehlen allerdings", schreibt Kollege in seinem Test.

Forza Horizon 6 ist das aktuelle Top-Spiel in 2026

Trotz mangelnder neuer Ideen, belegt der Japan-Trip aktuell den ersten Platz auf Metacritics Liste der besten Games 2026.

Auf Platz 2 befindet sich Pokémon Pokopia mit einem Metascore von 89, gefolgt von Resident Evil Requiem auf Platz 3 (ebenfalls 89) und Mewgenics auf Platz 4 (88). Housemarques neuester Streich Saros landet mit einem Metascore von 87 auf dem fünften Platz.

Bedenkt, dass sich dieses Ranking noch ändern kann, sollten weitere Reviews auf Metacritic aufgenommen werden. Diese könnten den Durchschnittsscore verändern.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für die Xbox Series X/S, PlayStation 5 und den PC.

Und nun fragen wir wie immer euch, liebe Möchtegern-Rennfahrerinnen und -Rennfahrer: Werdet ihr Forza Horizon 6 zocken?