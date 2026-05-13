Forza Horizon 6: Start-Uhrzeit, Preload, Test - Alle Infos zum Release des Open-World-Rennspiels

Mitte Mai geht der nächste Teil von Microsofts beliebter Rennspielreihe an den Start. Wir haben kurz vorher nochmal alle wichtigen Infos zusammengetragen.

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Tobias Veltin
13.05.2026 | 09:00 Uhr

Bis zum Release von Forza Horizon 6 dauert es nun nicht mehr lange. Bis zum Release von Forza Horizon 6 dauert es nun nicht mehr lange.

Knapp viereinhalb Jahre mussten alle Forza Horizon-Fans auf den nächsten Serienteil warten. Mitte Mai geht Forza Horizon 6 aber nun endlich an den Start und hat mit Japan den Schauplatz im Gepäck, den sich die Community am sehnlichsten gewünscht hatte.

Kurz vor dem Release findet ihr in diesem Artikel noch einmal gebündelt alle wichtigen Informationen zum Start des Open World-Rennspiels.

Die wichtigsten Daten zum Forza Horizon 6-Start

  • Release-Tag: 19. Mai 2026
  • Early Access-Launch*: 15. Mai 2026
  • Release-Uhrzeit**: 00:00 Uhr
  • Plattformen***: Xbox Series X/S, PC

*Für den Early Access-Zugang sind all diejenigen berechtigt, die die Premium Edition von Forza Horizon 6 gekauft haben. Käufer*innen der Standard- und Deluxe-Editionen müssen sich genauso bis zum 19. Mai gedulden, wie alle, die per Game Pass auf das Spiel zugreifen wollen.

**Die Release-Uhrzeit ist nicht offiziell bestätigt worden, normalerweise schaltet Microsoft Spiele aber um Mitternacht frei. Solltet ihr auf die Steam-Version warten, kann es sein, dass dort der Launch erst in den frühen Morgenstunden (ca. 04:00 Uhr) erfolgt.

***Forza Horizon 6 wird auch für die PlayStation 5 erscheinen, allerdings zu einem späteren, noch nicht genau benannten Zeitpunkt.

Video starten 12:12 Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig

Gibt es einen Preload für Forza Horizon 6?

Kurz und bündig: ja! Solltet ihr Forza Horizon 6 also vorbestellt haben, könnt ihr die erforderlichen Daten schon jetzt herunterladen, um pünktlich zum Start loslegen zu können.

Die Dateigrößen sind:

  • ca. 145 GB (Xbox)
  • ca. 157 GB (PC)

Wie gut ist Forza Horizon 6? Wann unser Test erscheint

Wir haben Forza Horizon 6 bereits ausführlich gespielt und können euch dementsprechend schon vor dem offiziellen (Early Access-) Launch einen Test präsentieren. Ein wenig müsst ihr euch allerdings noch gedulden.

  • Test-Embargo: 14. Mai 2026 um 14:00 Uhr deutscher Zeit

Mehr dazu lest ihr hier:

Test zu Forza Horizon 6: Wann unser GamePro-Review erscheint
von Dennis Müller
Test zu Forza Horizon 6: Wann unser GamePro-Review erscheint

Wat, wie? Forza Horizon? Noch nie davon gehört!

Das ist sehr schade, aber euch kann geholfen werden. Forza Horizon ist eine Open World-Rennspielreihe, in der ihr im Rahmen eines Musik- und Autofestivals offene Spielwelten erkundet, euch in Rennen messt und zahlreiche Nebenaufgaben und -herausforderungen absolviert.

Der Schauplatz von jedem Teil ist anders, Teil 6 liefert mit Japan nun einen echten Fan-Wunsch. Wenn ihr schon jetzt mehr zu den Besonderheiten des Spiels lesen und euch Ersteindrücke holen wollt, kann ich euch die Angespielt-Preview von Kollege Dennis oder meine Übersicht zum Spiel empfehlen. Beide Artikel findet ihr unten verlinkt.

Angespielt: Forza Horizon 6 wird das nächste Open World-Highlight für Rennspiel-Fans
von Dennis Müller
Angespielt: Forza Horizon 6 wird das nächste Open World-Highlight für Rennspiel-Fans
Forza Horizon 6: Release, Setting und weitere Infos zum Open-World-Rennspiel
von Tobias Veltin
Forza Horizon 6: Release, Setting und weitere Infos zum Open-World-Rennspiel

Forza Horizon 6 wurde im September 2025 im Rahmen der Tokyo Game Show angekündigt. Es ist der erste Serienteil seit Forza Horizon 5, das Ende 2021 erschien.

Der sechste Teil hat mit knapp viereinhalb Jahren die längste Entwicklungszeit aller Ableger gehabt, was die Hoffnung vieler Fans nährt, hier den bislang besten Teil der Reihe zu bekommen.

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch auf Forza Horizon 6 und seid direkt zum Release dabei? Was erhofft euch euch vom Japan-Abenteuer?

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Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

Genre: Sport

Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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