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Die günstige Alternative zu Forza Horizon 6 kommt mit über 600 Fahrzeugen und kostet im Amazon-Angebot nicht mal ein Drittel!

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen wunderschönen Open-World-Racer mit über 600 Fahrzeugen vor einer atemberaubenden Kulisse zum lächerlich günstigen Preis sichern!

Profilbild von Simon Berger

Simon Berger
21.05.2026 | 17:30 Uhr


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Dieses hawaiianische Rennspiel-Spektakel gibt es aktuell für weniger als ein Drittel des Preises von Forza Horizon 6. Dieses hawaiianische Rennspiel-Spektakel gibt es aktuell für weniger als ein Drittel des Preises von Forza Horizon 6.

Packt die Koffer und schnallt euch an: Es geht ab nach Hawaii! Wenn ihr aktuelle Open-World-Rennspiele liebt, schielt ihr vermutlich gerade auf das kürzlich erschienene Forza Horizon 6. Doch während der Microsoft-Titel eurer Gaming-Kasse einiges abverlangt, wartet ein genialer Konkurrent zum Spottpreis auf euch. Die günstige Rennspiel-Alternative für knapp 20€ wartet zudem mit über 600 Karossen und einer unglaublich schönen Spielwelt auf euch!

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Hawaii als Open-World-Spielplatz: Entdeckt die Insel O’ahu

Video starten 1:15 The Crew Motorfest: Neue Gratis-Season dreht sich um legendären Sportwagenhersteller

In The Crew Motorfest werdet ihr direkt auf die hawaiianische Trauminsel O’ahu katapultiert. Ubisoft setzt hier auf ein extrem abwechslungsreiches Szenario, das pure Urlaubsstimmung verbreitet. Ihr saust mit rauchenden Reifen durch die Straßenschluchten der Metropole Honolulu, driftet durch tropische Regenwälder oder testet die Federung eurer Offroad-Boliden an feinsandigen Vulkanstränden.

Die offene Spielwelt lädt an jeder Ecke zum Erkunden ein. Das Horizon-ähnliche Festival-Konzept sorgt dafür, dass die Karte voller Leben steckt, ohne euch mit unzähligen Symbolen zu erschlagen. Egal, ob ihr bei strahlendem Sonnenschein die Küstenstraßen genießt oder euch bei plötzlichen Tropenschauern durch schlammige Pfade kämpft – die Kulisse motiviert ab der ersten Sekunde. Ihr schaltet das Spiel ein, wählt euer Auto und genießt die totale Freiheit.

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Über 600 Fahrzeuge und die themenbasierte Playlist-Kampagne

Ein Rennspiel steht und fällt im Wesentlichen mit seiner Garage. The Crew Motorfest klotzt hier richtig ran und bietet euch eine gigantische Auswahl von über 600 Fahrzeugen. Vom klassischen Oldtimer über bullige Trucks bis hin zu modernen Hypercars ist alles mit von der Partie.

Um Struktur in diese gewaltige Masse zu bringen, setzt das Spiel auf sogenannte Playlists. Das sind maßgeschneiderte, themenbasierte Kampagnen, die euch tief in unterschiedliche Facetten der Automobilkultur entführen. Jede Playlist bietet ein eigenes Design, spezifische Herausforderungen und einen passenden Soundtrack:

  • Japan Street Racing: Bezwingt die Nacht in neonbeleuchteten Straßen, liefert euch packende Drift-Duelle und tuned eure asiatischen Import-Klassiker.
  • American Muscle-Cars: Spürt die rohe Energie dicker V8-Motoren, lernt das Handling schwerer US-Schlitten und dominiert die Drag-Sprints.
  • Motorsport & Klassiker: Erlebt die Evolution des Rennsports, fahrt historische Ikonen ohne moderne Fahrhilfen oder meistert Boxenstopps in Formel-Rennwagen.

Rennspiel-Alternative mit über 600 Autos: Die themenorientierten Playlists bieten euch riesige Abwechslung und tiefgehendes Tuning. Rennspiel-Alternative mit über 600 Autos: Die themenorientierten Playlists bieten euch riesige Abwechslung und tiefgehendes Tuning.

Preis-Leistungs-Kracher: Warum sich das Amazon-Angebot jetzt lohnt

Forza Horizon 6 ist zweifellos ein starkes Rennspiel, verlangt zum Release aber den vollen AAA-Preis. Dank des aktuellen Amazon-Angebots bezahlt ihr für The Crew Motorfest momentan nicht einmal ein Drittel davon.

Fakten auf den Tisch: Ihr bekommt mit The Crew Motorfest ein technisch ausgereiftes, flüssig laufendes Open-World-Rennspiel mit über 600 Autos und monatelangem Content-Support für einen winzigen Bruchteil der Kosten der Konkurrenz.

Wer Lust auf Sonne, Speed und eine riesige Fahrzeugsammlung hat, macht bei diesem Deal absolut alles richtig!

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