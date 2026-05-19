Der perfekte Controller für Forza 6 ist schon vor Release reduziert

Die Farben des neuen Xbox-Controllers passen perfekt ins Japan-Setting von Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 scheint genau das zu sein, was Fans der Reihe wollten: Eine malerische Open World mit wunderschönen Strecken, ein unverbrauchtes Setting und natürlich eine Unmenge an schicken Autos für die eigene Garage. Microsoft bringt passend zum Release auf dem PC und der Xbox einen limitierten Controller im Forza-Design heraus, den ihr euch schon jetzt mit Rabatt sichern könnt.

Limitierter Controller im schicken Design

Neben den tollen Farbakzenten in Türkis und Rosa, die an die japanischen Kirschblüten erinnern sollen, zieht sich auch die Skizze einer Rennstrecke quer über das Gamepad. Dem Thema absolut angemessen und ein Detail, das ich zuvor noch nie bei einem Controller gesehen habe. Auf der Rückseite versteckt sich außerdem noch ein Schriftzug des Horizon Festivals, das als Setting für die Handlung in Forza Horizon 6 dient.

Dieser Controller ist bildhaft schön – so wie Forza Horizon 6.

Technisch gesehen unterscheidet sich der Controller nicht von der Standard-Edition, es geht hier allein um die Ästhetik, die sich in meinen Augen aber durchaus sehen lassen kann. Enttäuschend ist jedoch, dass dem Controller kein Code für ein besonderes Auto beiliegt, wie es noch beim Controller zu Forza Horizon 5 der Fall war. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Amazon das Gamepad schon vor dem Release günstiger gemacht hat.

So kommt Forza Horizon 6 bei Kritiker*innen an

Die lange Wartezeit scheint sich gelohnt zu haben: Das Rennspiel streicht reihenweise Top-Wertungen ein. In unserem GamePro-Test hat es sich stolze 90 Punkte verdient, bei Metacritic liegt der Metascore sogar bei 92 Punkten. Und auch in unserem Test-Video kommen meine Kollegen gar nicht aus dem Schwärmen heraus.

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Noch mehr Hardware im Forza-Look

Der Controller ist nicht das einzige Produkt, das im Rahmen von Forza Horizon 6 erscheint. Hinzu kommen nämlich eine passende Ladeschale für das Gamepad und ein Headset. Wer den Release also direkt mit einem Upgrade der Hardware verbinden möchte, der kann sich jetzt mit allem Nötigen eindecken.