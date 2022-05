Forza Motorsport-Leak enthüllt erste Screenshots und Version für Xbox One

Nach Forza Horizon 5 ist vor dem Reboot von Forza Motorsport, das von Entwickler Playground Games im Juli 2020 mit einem ersten Trailer angekündigt wurde, um das es aber seitdem still ist. Jetzt ist ein Leak aufgetaucht, der nicht nur erste Screenshots aus dem Spiel zeigt, sondern auch mit einer sehr interessanten Info kommt: So soll das Microsoft-exklusive Rennspiel nicht nur für Xbox Series X/S und PC erscheinen, sondern auch noch für die Xbox One.

Forza Motorsport wird wohl ein Cross-Gen-Titel

Woher stammt der Leak? Sowohl die Bilder als auch die Informationen bezüglich der Plattformen stammen von Reddit-User Zorpalweapon und wurden zudem von einem Moderator des r/GamingLeaksAndRumors-Subreddit verifiziert. Die Screenshots sollen demnach aus der Xbox One-Version des Spiels stammen und wurden laut Quelle im Juli 2021 aufgenommen. Eine Auswahl an Content Creators soll laut DualShockers das Spiel bereits gespielt haben.

Zu sehen ist unter anderem ein Bild aus dem Showroom und ein Gespräch in der Boxengasse:

Dass Forza Motorsport gleich Forza Horizon 5 und Gran Turismo 7 kein reiner "Next-Gen"-Titel wird, dürfte für gemischte Gefühle seitens der Fans sorgen. Rennspiele dienen nicht selten als Grafik-Benchmarks und bereits die Cross-Gen-Ankündigung von GT7 hatte seiner Zeit für einigen Unmut gesorgt.

Klar sollte aber auch sein, dass sowohl Horizon 5 als auch Gran Turismo 7 auf Xbox Series X/S bzw. PS5 überaus schicke Rennspiele sind und die Verfügbarkeit der neuen Konsolen-Generation nach wie alles andere als gut ist, die Entwicklung für beide Systeme seitens Playground Games nachvollziehbar wäre. Die Frage ist immer, was ohne "Last-Gen-Last" aus technischer Sicht möglich gewesen wäre.

Den ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Forza Motorsport-Enthüllung wohl im Juni

Obwohl der Leak recht eindeutig ist, solltet ihr die Informationen noch mit etwas Vorsicht genießen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgt der finale Reveal von Forza Motorsport am 12. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit auf einem offiziellen Showcase von Microsoft. Weitere Informationen zum Event samt Übersicht, welche Spiele zudem gezeigt werden könnten, findet ihr im verlinkten Artikel.

Wie nehmt ihr die Info auf, dass Forza Motorsport noch für Xbox One erscheinen könnte?