Forza Motorsport auf Metacritic: Keine Chance gegen Forza Horizon 5

Die internationalen Wertungen zu Forza Motorsport im Überblick.

Mit dem Release von Forza Motorsport geht eine sechsjährige Wartezeit zu Ende, in der die Serie für Xbox und PC pausiert hatte. Am 5. Oktober startet nun der Early Access für das Rennspiel und vorab ist das Review-Embargo für Tests zu Forza Motorsport gefallen. Zahlreiche Bewertungen sind bereits online und die Durchschnittswerte auf Metacritic und OpenCritic zeigen zwar ein positives, aber kein euphorisches Bild.

Metacritic : 84, bei aktuell 61 Wertungen

: 84, bei aktuell 61 Wertungen OpenCritic: 82, bei aktuell 65 Wertungen

Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Wertungen zu Forza Motorsport in der Übersicht:

Magazin Wertung IGN 8/10 Eurogamer 4/5 GamesRadar+ 3,5/5 GameSpot 9/10 Shacknews 8/10 God is a Geek 9,5/10 Game Informer 8,8/10 GamingTrend 95/100 Stevivor 7,5/10 Press Start 8/10

Der Wertungsschnitt auf Metacritic liegt damit merkbar unter dem der beiden Vorgänger Forza Motorsport 7 (86) und 6 (87).

Und auch wenn es anders ausgerichtet ist und dementsprechend eine andere Zielgruppe hat, muss sich das neue Motorsport auch dem Forza-Geschwisterchen Horizon 5 geschlagen geben (Wertungsschnitt 92). Hier hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Machtwechsel vollzogen, Horizon ist mittlerweile die deutlich populärere Reihe.

Pro- und Contra-Punkte für Forza Motorsport

Natürlich setzt jeder Test eigene Schwerpunkte, einige Vor- und Nachteile lassen sich aber in vielen Reviews gleichermaßen feststellen:

Das ist positiv:

hervorragende Optik mit schicken Autos und Strecken

tolles Fahrverhalten

dank vieler Hilfen und Einstellungen für nahezu alle spielbar

immense Anpassungsmöglichkeiten (Tuning und optisch)

tolle Wetter- und Tageszeiten-Effekte

Das ist negativ:

langweilige Karriere

Lenkrad-Support nur ok

generell dröge Präsentation

Unsere Kolleg*innen von der GameStar haben Forza Motorsport ebenfalls getestet, vergeben allerdings noch keine Wertung. Sören Diedrich schreibt in seinem Fazit:

"Mein lieber Scholli, in der Cockpitansicht zieht's mir regelmäßig die Schuhe aus - im positivsten Sinn. Forza Motorsport bringt das Benzin in meinem Blut zum Kochen, wenn ich über die atemberaubend hübschen Strecken dieser Welt pese und das nervöse Heck meines Ferrari Corse Clienti 488 Challenge mit Feingefühl durch die Kurve manövriere. Genauso schnell erreicht das Benzin aber auch den Gefrierpunkt, wenn ich mit den zahlreichen kleineren und größeren Designschnitzern konfrontiert werde. Der Rennkommissar urteilt genauso willkürlich wie mein damaliger Mathelehrer. Die KI ist unfreiwillig komisch, wenn sie bei der Anfahrt auf eine Kurve ungebremst mit 200 Sachen geradeaus fährt, um einen menschlichen Fahrfehler zu simulieren. Und die Karriere ist so lieblos gestaltet, dass es fast schon schmerzt."

Hier ist der GamePro-Test von Forza Motorsport:

Auch wir sind die letzten Tage fließig im Kreis gefahren und können euch schon einen Test zu Forza Motorsport präsentieren. Darin sind wir ebenfalls in einigen Punkten begeistert, in anderen enttäuscht.

Spielerisch und technisch eine Wucht, fühlt sich der Renner von Turn 10 in anderen Bereichen (Umfang, Karriere) wie ein Rückschritt im Vergleich zu Teil 7 an. Unsere komplette Einschätzung lest ihr im oben verlinkten Artikel.