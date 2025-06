Neues Forza angekündigt, das bereits 2026 erscheinen soll

2026 kommt ein neues Forza auf Xbox Series X/S und PC.

Es war nur eine Randnotiz auf dem Xbox-Showcase, dennoch eine, die Rennspiel-Fans freuen dürfte. Laut Phil Spencer wird es zum 25-jährigen Jubiläum von Xbox im kommenden Jahr neben dem neuen Fable und Gears of War: E-day auch ein neues Forza geben.

Horizon oder Motorsport? Die Antwort ließ Spencer offen, gehen wir jedoch nach dem üblichen Release-Rhythmus der beiden Reihen, dürfte im kommenden Jahr wieder Playground Games mit einem neuen Horizon-Ableger an der Reihe sein.

In gut einer Stunde hat Microsoft die von Asus produzierten Xbox-Handhelds enthüllt und reichlich neue Spiele präsentiert. Darunter ein neues Super Meat Boy, einen neuen Ableger von A Plague Tale und auch das diesjährige Call of Duty wurde in einem ersten Trailer gezeigt.

Alle Infos vom Xbox-Showcase hat euch Kollege Tobi in seiner ausführlichen Übersicht zusammengefasst:

Wunsch der Redaktion

Dennis Michel

@demig0rgon.bsky.social

Das war natürlich schon fies. Da enthüllt Spencer zwischen den Zeilen einen neuen Forza-Ableger fürs kommende Jahr, viel schlauer sind wir jedoch nicht. Daher lasst mich doch kurz in der Wünschekiste kramen.

Dass Horizon an der Reihe ist, ist so gut wie klar. Die Frage ist eher, ob der neue Ableger zum Release auch gleich auf der PS5 landet, nachdem der Port komplett durch die Decke gegangen ist. Schön wäre es, dass das Spiel aber zunächst zeitexklusiv für Xbox erscheint, ist aber sicher ein kleines Stück realistischer bei einer solch großen Xbox-Marke.

Was das Setting anbelangt, habe ich jedoch schon einen ersten Favoriten – oder besser gesagt einen realistischen Favoriten. Ein neuer Ableger, der in Deutschland spielt, wäre nämlich klar mein Wunschspiel, jedoch wird das sicher kaum passieren.

Daher geht mein Vote an ein afrikanisches Horizon, das ich mir gut in Ägypten vorstellen könnte. An den Pyramiden vorbei und durch Alexandria, das sähe in Playgrounds Racer doch einfach nur herrlich aus. Zudem ist Afrika nun wirklich mal an der Reihe, nachdem die vorherigen Ableger bereits doppelt in Europa, einmal in Australien, sowie in Nord- und Mittelamerika ihren Auftritt hatten.

Gut möglich ist natürlich auch der ersehnte Ableger in Japan, den sich Fans der Horizon-Reihe schon lange wünschen. Doch für mich haben in letzter Zeit wahrlich genug Open World-Spiele in Japan gespielt, daher wäre Afrika doch ein weit frischeres Setting, oder was meint ihr?