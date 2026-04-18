Nintendo-Fan nimmt die Game Boy-Kamera zu einer Autoausstellung mit und macht Fotos von den Karren, die unerwartet fantastisch aussehen

Die Bilder sind vielleicht nicht hochauflösend, verdammt cool sind sie aber trotzdem.

Jonas Herrmann
18.04.2026 | 20:01 Uhr

Den Game Boy als Kamera zu verwenden, ist schon ziemlich kurios. (Bild: RainyCobra77982 auf Reddit) Den Game Boy als Kamera zu verwenden, ist schon ziemlich kurios. (Bild: RainyCobra77982 auf Reddit)

Die Game Boy Camera ist wohl eines der kuriosesten Artefakte der Spiele-Geschichte. In Zeiten, in denen quasi jede*r eine hochwertige Kamera in der Hosentasche hat, sollte die GB Camera eigentlich obsolet sein. Tatsächlich ist aber genau das Gegenteil der Fall.

Game Boy Camera auf der Autoausstellung

Darum geht's: Im Game-Boy-Subreddit ist im vergangenen Jahr ein Post erschienen, der damals große Wellen geschlagen hat. Der User RainyCobra77982 teilte darin eine Reihe von Bildern mit der Community.

Video starten 0:30 Der Chromatic ist ein absoluter Premium-Nachbau des Game Boy Color

Die Fotos sind offenbar bei einer Autoausstellung entstanden und wurden eben mit der besagten Game Boy Camera aufgenommen.

Den Post und die Bilder könnt ihr euch hier ansehen:

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Wirklich hochwertig sind die Bilder natürlich nicht. Die Game Boy Camera bietet nur vier Graustufen und eine Auflösung von 128 × 112, was sagenhaften 0,014 Megapixeln entspricht. Genau dadurch entsteht aber ein ziemlich cooler Retro-Look.

Den Usern in den Kommentaren scheint es auf jeden Fall zu gefallen, einer ist der Meinung, dass die Bilder wie alte Fotos aus Zeitungsartikeln aussehen.

Tatsächlich sehen die Fotos auch wie coole Porträts für die jeweiligen Autos aus, wie sie beispielsweise in einem Need for Speed oder einem ähnlichen Rennspiel zum Einsatz kommen könnten.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Für alle Autofans wird in den Kommentaren auch aufgezählt, um welche Autos es sich jeweils handelt:

  • DeLorean
  • Porsche 911
  • Citron 2CV
  • Porsche 944 Turbo
  • Ariel Atom
  • Autozam Az1
  • Corvette C4
  • Bugatti Chiron
  • Ford GT40
  • Gumpert Apollo
  • Austin-Healey Sprite
  • Plymouth Prowler
  • Ford RS200
  • Honda S2000
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Ein Stück Spiele-Geschichte: Nintendo hat die Game Boy Camera 1998 als Zubehör für den allseits beliebten Handheld veröffentlicht. Die Kamera musste in den Modulschacht des Game Boy gesteckt werden, um Bilder machen zu können.

Passend dazu veröffentlichte Nintendo auch den Game Boy Printer, mit dem die Bilder direkt ausgedruckt werden konnten. Der Game Boy wurde so quasi zu einer Sofortbildkamera umgebaut.

Wie gefallen euch die Bilder? Hattet ihr eine Game Boy Camera?

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