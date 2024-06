Frau probiert 350 Nintendo Switch-Cartridges im BH zu schmuggeln und wird erwischt

Das wird für die Angestellten am Zoll eine ungewöhnliche Untersuchung gewesen sein: Eine Frau hat probiert, ganze 350 Switch-Spiele im BH zu schmuggeln. (Bild: Hong Kong 01)

Bestimmt haben schon einige von euch Videospiele mit in den Urlaub genommen, um diese erst so richtig genießen zu können. Dafür eignen sich vor allem Handhelds, weil sie mit ihrer überschaubaren Größe und ihrer Mobilität zum perfekten Begleiter für unterwegs werden – genauso wie die Hybridkonsole Nintendo Switch.

Frau wird mit 350 Nintendo Switch-Spielen im BH erwischt

Während also Handhelds und Konsolen an Flughäfen schon lange keine Besonderheit mehr darstellen, so hat eine Frau während einer Schmuggelaktion etwas übertrieben. Und zwar hat sie auf die Konsole verzichtet, wurde aber trotzdem an einem Flughafen in China angehalten, weil sie sich zuvor merkwürdig und vor allem nervös benommen hatte. Zusätzlich dazu war sie durch die ungewöhnliche Form ihrer Brust aufgefallen.

Deswegen hat das Personal die Frau zur Seite genommen und in einem privaten Bereich untersucht, nur um daraufhin 350 Nintendo-Switch-Cartridges in ihrem BH zu finden, die zugleich auch als Erklärung für die unnatürliche Form ihrer Brust gedient haben.

Die Spiele wurden schließlich beschlagnahmt und ihr Wert auf ungefähr 70‘000 Chinesische Yuan geschätzt, was etwa 9000 Euro entspricht. Eine stolze Summe, welche die Frau vergeblich zu schmuggeln versucht hatte.

Diese Spiele müssen Besitzer*innen von Nintendo Switch Online nicht einmal schmuggeln, um sie zu spielen, weil sie seit dem Mai im Abo-Service enthalten sind:

1:37 Nintendo Switch Online: Das sind die neuen Gratis-Spiele im Mai 2024

Expert*innen vermuten, dass die Frau höchstens eine Geldstrafe vom dreifachen Verzollungs-Betrag zahlen dürfte, den sie ursprünglich durch die Schmuggelaktion vermeiden wollte. Dies unter der Voraussetzung, dass sie keine Spiele einschmuggeln wollte, die in China verboten sind.

Diese Aktion ist gegen das chinesische Gesetz, laut dem Personen den Zoll nicht vermeiden dürfen, indem sie Waren auf irgendeine Art verstecken – abgesehen davon, dass die Einfuhr von Waren, ohne diese entsprechend zu versteuern, in den meisten Ländern illegal ist.

Was muss bei eurem Urlaub immer dabei sein? Wahrscheinlich keine 350 Spiele, oder?