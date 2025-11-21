Frieren Season 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise der Elfenmagierin und ihren Gefährten weitergeht und ich kann's kaum abwarten

Äußerlich verändert sich die Elfenmagierin Frieren zwar nicht, doch Staffel 1 hat ihre Weltsicht bereits ordentlich beeinflusst. (Bild: © Kanehito Yamada, Tsubasa Abe / Crunchyroll)

Frieren ist einer der besten Animes, die in den letzten Jahren erschienen sind. Das beweisen zahlreiche begeisterte Fan-Reaktionen im Internet sowie die Top-Platzierung auf Webseiten wie MyAnimeList. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen auf die zweite Staffel. Der neueste Trailer dazu sieht vielversprechend aus.

Das ist der Trailer zu Frieren Season 2

Recht frisch ist ein Trailer zur kommenden zweiten Staffel von Frieren erschienen. Innerhalb eines Tages hat er mehr als eineinhalb Millionen Aufrufe auf YouTube erreicht und beweist einmal mehr, wie sehr sich das Publikum darauf freut. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

1:37 Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht

Vor allem der Anfang des Trailers fängt die ruhige Schönheit des Abenteuers ein. Damit grenzt sich Frieren schon in der ersten Staffel von vielen anderen Fantasy-Animes ab und schließt damit eine Lücke im Genre. Gleichzeitig zeigt das Ende des Trailers aber, dass Frieren deswegen nicht auf beeindruckende Actionsequenzen verzichtet.

Frieren meistert den Drahtseilakt zwischen Ruhe und Action ziemlich beeindruckend. Und das ist auch der Grund, weswegen ich mich in den Anime so verliebt habe, und weshalb ich es kaum abwarten kann, wie die Reise von Frieren und ihren Begleiter*innen weitergeht.

Das erwartet euch in Staffel 2

Die erste Staffel hat mit dem Ende der Magierprüfung aufgehört. Ein Mitglied von Frierens Gruppe konnte sie erfolgreich absolvieren. Das ermöglicht Frieren, Fern und Stark nun endlich, in den gefährlichen Norden vorzudringen. Dort befindet sich ihr Ziel Aureole – eine Region, über die gemunkelt wird, dass sie die Seelen der Toten beherbergt. Dort möchte Frieren mit ihrem einstigen Begleiter Himmel in Kontakt treten.

Release: Die zweite Staffel von Frieren erscheint in der kommenden Winter Season, konkret am 16. Januar 2026. Bei uns könnt ihr den Anime auf der Streamingplattform Crunchyroll auf Japanisch mit deutschen Untertiteln im Simulcast schauen. Die Bestätigung der deutschen Synchro für die zweite Staffel steht aktuell noch aus.

Wie gefällt euch der neue Trailer zur zweiten Staffel von Frieren?