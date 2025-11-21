Neuer Assassin's Creed Black Flag-Leak grenzt Release des Remakes stark ein

Das Black Flag-Remake wurde noch immer nicht enthüllt. Eine Release-Woche soll trotzdem schon bekannt sein.

Annika Bavendiek
21.11.2025 | 11:57 Uhr

Scheinbar können wir schon in wenigen Monaten mit Edward wieder in See stechen. Scheinbar können wir schon in wenigen Monaten mit Edward wieder in See stechen.

Dass Ubisoft an einem Remake zu Assassin's Creed 4 Black Flag arbeitet, ist aktuell wohl das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Spielebranche. Unzählige Zeichen und Leaks, teilweise von Ubisoft selbst, sprechen Bände. Nun soll auch ein fast exakter Release-Termin bekannt sein, obwohl das Spiel trotz allem noch immer nicht offiziell angekündigt wurde.

Black Flag-Leak deutet auf Release im März 2026 hin

Die mutmaßlichen Informationen stammen einmal mehr von Insider Gaming, einer Spiele-Webseite, hinter der der recht gut verknüpfte Insider Tom Henderson steckt. In einem neuen Artikel gehen sie – kurz nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Ubisoft – auf den mutmaßlichen Release des Black Flag-Remakes ein.

Video starten 11:17 Warum ein Assassin’s Creed 4: Black Flag-Remake das Spiel noch besser machen kann

In dem neuen Geschäftsbericht des Entwickler und Publishers, der heute Morgen verspätet offengelegt wurde (weshalb es Gerüchte über einen Verkauf gab), findet sich unter anderem eine Übersicht an Spielen, die noch bis zum 31. März 2026 und damit bis zum Ende des Geschäftsjahres erscheinen sollen. Die Liste zeigt dabei nur ein noch unangekündigtes Spiel.

Quellen nach soll es sich dabei um das Remake von Assassin's Creed 4 Blag Flag handeln. Das würde bedeuten, dass wir die Neuauflage sehr wahrscheinlich irgendwann im Februar oder März nächsten Jahres erwarten dürfen, da solch große Spiele eher seltener direkt im Januar erscheinen.

Insider Gaming will es aber noch genauer wissen: Angeblich haben sie von Quellen sogar einen genaueren Release-Zeitraum erfahren. Der Plan von Ubisoft sieht wohl vor, das Remake in der Woche vom 23. März 2026 herauszubringen. Das bedeutet irgendwie zwischen dem 23. bis 29. März 2026, wobei wir aus strategischer Sicht davon ausgehen dürfen, dass ein Release eher Mitte der Woche stattfinden würde.

Assassin's Creed 4 Black Flag Remake: Release, Verbesserungen und weitere Gerüchte
von Annika Bavendiek
Assassins Creed 4 Black Flag Remake: Release, Verbesserungen und weitere Gerüchte
Neuer Hinweis aufs Assassin's Creed 4 Black Flag-Remake: Neue Features tauchen plötzlich auf Steam auf - und die gibt es im Original gar nicht
von Linda Sprenger
Neuer Hinweis aufs Assassins Creed 4 Black Flag-Remake: Neue Features tauchen plötzlich auf Steam auf - und die gibt es im Original gar nicht
Assassin's Creed Black Flag Remake: Neuer Leak weist auf RPG-Mechanik hin und verrät mehr über die Map-Größe
von Samara Summer
Assassins Creed Black Flag Remake: Neuer Leak weist auf RPG-Mechanik hin und verrät mehr über die Map-Größe

Assassin's Creed 4 Black Flag zählt zu den beliebtesten Ablegern der Reihe. Das Remake soll angeblich nicht nur die angestaubte Technik aufmotzen, sondern auch inhaltlich soll es Anpassungen geben. Mehr dazu lest ihr in den oben verlinken Artikeln.

Ist an dem Release-Gerücht etwas Wahres dran?

Wie immer handelt es sich hierbei nur um Gerüchte. Tom Henderson und Insider Gaming mögen gute Quellen haben, aber bis Ubisoft das Spiel nicht selbst angekündigt und den Release näher benannt hat, solltet ihr diese Informationen mit Vorsicht genießen.

Selbst wenn es stimmen sollte, können sich die Pläne intern immer noch aus verschiedenen Gründen kurzfristig ändern und das Spiel weiter verschoben werden.

Aber was glaubt ihr? Handelt es sich bei dem Platzhalter im Geschäftsbericht wirklich um das Black Flag-Remake und klingt für euch ein Release Ende März glaubwürdig? Schreibt und eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Assassin's Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed 4: Black Flag

Genre: Action

Release: 22.11.2013 (PC, PS4, Xbox One, Wii U), 06.12.2019 (Switch), 29.10.2013 (PS3, Xbox 360)

