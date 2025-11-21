Clair Obscur-Star Jennifer English gewinnt Award und berührt uns mit emotionaler Rede: "Ich habe mich für queere Lebensfreude entschieden"

Die Maelle-Darstellerin Jennifer English hat bei den Golden Joystick-Awards die Auszeichnung als Best Performer für ihre Rolle in Clair Obsur: Expedition 33 erhalten. Ihre nicht vorbereitete Rede ist wirklich rührend.

David Molke
21.11.2025 | 11:27 Uhr

Jennifer English bei ihrer Dankesrede bei den Golden Joystick Awards (Screenshot: youtube.comwatch?v=kicUhT-yMEE). Jennifer English bei ihrer Dankesrede bei den Golden Joystick Awards (Screenshot: youtube.com/watch?v=kicUhT-yMEE).

Clair Obscur: Expedition 33 ist nicht nur rekordverdächtig oft bei den Game Awards nominiert. Die Maelle-Schauspielerin Jennifer English hat auch den Golden Joystick-Award für ihre Rolle in dem Ausnahme-RPG gewonnen. In ihrer Rede erklärt sie, warum sie sich mit ihrer Figur ganz besonders verbunden fühlt und bricht eine Lanze für Queer Joy und die LGBTQIA*-Community.

Jennifer English gewinnt Golden Joystick und hält herzerwärmend queere Rede

Wenn ihr Jennifer English nicht aus Clair Obscur: Expedition 33 kennt, dann habt ihr sie wahrscheinlich in Baldur's Gate 3 als Shadowheart erlebt. Oder in Elden Ring ihre Stimme als Latenna gehört. Auch in Divinity: Original Sin 2 oder Wuthering Waves hat sich die Sprecherin und Motion Capturing-Schauspielerin bereits die Ehre gegeben.

Video starten 12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Bei den Golden Joystick-Awards (die von Karlach-Sprecherin Samantha Béart gehostet wurden) konnte sich die Darstellerin dann sogar gegen echte Titanen des Geschäfts wie Troy Baker durchsetzen, die ebenfalls nominiert waren. Genau deswegen hatte Jennifer English laut eigenen Angaben gar keine Dankesrede vorbereitet – sie hätte einfach nie gedacht, dass sie gewinnt.

Aber vielleicht war das auch ganz gut so, weil wir so eine spontane, aber nicht minder mitreißende und rührende Rede bekommen haben, die es wirklich in sich hat. Darin bedankt sich Jennifer English bei allen Menschen, die ihr geholfen haben, aber auch dem Konzept der queeren Lebensfreude, Queer Joy (wenn ihr mehr über Queer Joy lesen wollt, findet ihr hier einen Oxfam-Artikel dazu):

"Malle macht sich auf diese verrückte Reise auf. Sie entscheidet sich dafür, ein Leben zurückzulassen, das nichts für sie war. Und ich habe dasselbe auch vor einigen Jahren getan. Und ich habe mich stattdessen für ein Leben entschieden, das authentisch war, ein Leben, das gay war.

Ich habe mich in eine wunderschöne Frau verliebt, die sich gerade die Augen ausweint, es ist wirklich witzig. Und ich habe mich für queere Lebensfreude entschieden. Als Resultat dieser Queer Joy habe ich mich sicher genug gefühlt, meine Trauer, meinen Schmerz und all diesen Nonsens – und Lebensfreude, und Liebe – in diesen unglaublich schön geschriebenen Charakter fließen zu lassen. Und ich bin so stolz darauf und dafür will ich Queer Joy danken."

Hier könnt ihr euch die mitreißende Rede anhören. Aber Vorsicht, vielleicht solltet ihr euch schon einmal Taschentücher bereitlegen (und die automatische Synchronisierung auf die Original-Tonspur umstellen). Außerdem gibt es auch noch einen kurzen Überblick über die Nominierungen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr News findet ihr hier in diesen verlinkten GamePro-Beiträgen:

Spielerin kauft online einen Game Boy Advance für ihre Verlobte und merkt dann, dass darauf der Name "Kevin" eingeritzt ist
von David Molke
Disney Dreamlight Valley: Alle aktuellen Codes im Oktober 2025
von Sebastian Zeitz
Nur 2,99 Euro im eShop, aber ihr müsst euch beeilen: Dieses richtig gute Mystery-Abenteuer bekommt ihr nur noch kurze Zeit so günstig
von Cassie Mammone

Es wirkt schon wirklich sehr cool und einfach schön, zu sehen, wie sehr sich hier alle freuen. Allen voran natürlich Jennifer English selbst, der wir mit ihrem Glitzern in den Augen sofort abnehmen, wie emotional der Moment auch für sie sein muss. Bei der Freundin handelt es sich übrigens um Aliona Baranova, und die beiden haben sich bei der gemeinsamen Arbeit an Baldur's Gate 3 kennengelernt.

Wie hat euch die Rede gefallen? Welche Performance fandet ihr von den Nominierungen am stärksten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Genre: Rollenspiel

Release: 24.04.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 38 Minuten

Clair Obscur-Star Jennifer English gewinnt Award und berührt uns mit emotionaler Rede: "Ich habe mich für queere Lebensfreude entschieden"

vor 2 Tagen

Clair Obscur Expedition 33 knackt schon vor der Game Awards-Show einen Rekord: So oft wurde noch kein anderes Spiel nominiert

vor 3 Wochen

Clair Obscur Expedition 33-DLC: Der Post einer Darstellerin könnte bereits anteasen, welche neuen Inhalte noch kommen

vor 4 Wochen

Diese 6 Spiele-Hits aus 2025 müsst ihr laut Metacritic unbedingt spielen

14.10.2025

Das vielleicht tiefgründigste Fantasy-Rollenspiel des Jahres steht ganz oben auf meiner Liste und hier könnt ihr es euch selbst schnappen!
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Neuer Assassins Creed Black Flag-Leak grenzt Release des Remakes stark ein

vor 4 Minuten

Neuer Assassin's Creed Black Flag-Leak grenzt Release des Remakes stark ein
Clair Obscur-Star Jennifer English gewinnt Award und berührt uns mit emotionaler Rede: Ich habe mich für queere Lebensfreude entschieden

vor 34 Minuten

Clair Obscur-Star Jennifer English gewinnt Award und berührt uns mit emotionaler Rede: "Ich habe mich für queere Lebensfreude entschieden"
Disney Dreamlight Valley Roadmap 20252026: Das sind die kommenden Charaktere, DLCs und Updates der nächsten Monate   10     4

vor 34 Minuten

Disney Dreamlight Valley Roadmap 2025/2026: Das sind die kommenden Charaktere, DLCs und Updates der nächsten Monate
Pokémon TCG Pocket schenkt euch 24 kostenlose Booster - das müsst ihr dafür tun

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket schenkt euch 24 kostenlose Booster - das müsst ihr dafür tun
mehr anzeigen