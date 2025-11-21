Pokémon TCG Pocket schenkt euch 24 kostenlose Booster - das müsst ihr dafür tun

Pokémon TCG Pocket ist am 30. Oktober 2024 erschienen und hat damit ein wenig mehr als ein Jahr auf dem Buckel. Zur Feier hat das Spiel an seinem Geburtstag den ersten Teil der Spezial-Missionen zur ersten Jubiläumsfeier gestartet. Nun haben Dataminer den zweiten Teil der Spezial-Missionen aufgedeckt, der zahlreiche unterschiedliche Booster für euch bereithält.
Spezial-Missionen zur 1. Jubiläumsfeier Teil 2 geleaked
- Zeitraum: 22. November bis 17. Dezember 2025
Die zweiten Spezial-Missionen zum Jubiläum von Pokémon TCG Pocket sind vielfältig, belohnen euch aber auch bei ihrer Erledigung mit 24 Boostern. Ihr habt aber auch ein wenig mehr als drei Wochen Zeit, um sie zu erledigen.
Das sind die Booster-Belohnungen inklusive der zugehörigen Missionen:
- 1x Unschlagbare Gene, Pikachu: Loggt euch an einem Tag ein
- 1x Unschlagbare Gene, Glurak: Loggt euch an drei Tagen ein
- 1x Unschlagbare Gene, Mewtu: Loggt euch an fünf Tagen ein
- 2x Mysteriöse Insel: Loggt euch an sieben Tagen ein
- 2x Kollision von Raum und Zeit, Dialga: Nehmt an einem Kampf teil
- 2x Kollision von Raum und Zeit, Palkia: Nehmt an drei Kämpfen teil
- 2x Hüter des Firmaments, Solgaleo: Nehmt an fünf Kämpfen teil
- 2x Hüter des Firmaments, Lunala: Nehmt an sieben Kämpfen teil
- 2x Licht des Triumphs: Nehmt an zehn Kämpfen teil
- 1x Unschlagbare Gene, Pikachu: Erhaltet einmal Flair
- 1x Unschlagbare Gene, Glurak: Erhaltet zweimal Flair
- 1x Unschlagbare Gene, Mewtu: Erhaltet dreimal Flair
- 2x Glänzendes Festival: Sendet fünfmal ein “Danke“
- 2x Dimensionale Krise: Bearbeitet ein Deck
- 1x Evoli-Hain: Verpasst einem Deck beim Bearbeiten Kartenhüllen
- 1x Evoli-Hain: Verpasst einem Deck beim Bearbeiten eine Spielmatte
Während euch die Missionen zum Einloggen und zum Kämpfen ein wenig Geduld beziehungsweise Zeit abverlangen, könnt ihr den Rest relativ zügig erledigen. Die 24 kostenlosen Boosterpackungen könnt ihr euch somit einfach sichern.
Aktuell (Stand 21. November) handelt es sich bei den Informationen lediglich um Leaks, die über Datamining herausgekommen sind. Deswegen solltet ihr sie noch mit Vorsicht genießen. Leaks zu Pokémon TCG Pocket waren im vergangenen Jahr jedoch verlässlich und es dauert ohnehin nicht mehr lange, bis sie sich bewahrheiten oder als falsch herausstellen.
Wir drücken euch die Daumen, dass ihr in den Packungen die eine oder andere Karte zieht, die in eurer Sammlung fehlt!
Wie lange seid ihr schon bei Pokémon TCG Pocket dabei? Habt ihr vielleicht schon euer eigenes Jubiläum gefeiert?
