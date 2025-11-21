Pokémon TCG Pocket schenkt euch 24 kostenlose Booster - das müsst ihr dafür tun

Happy Birthday! Pokémon TCG Pocket hat kürzlich sein erstes Jubiläum gefeiert.

Pokémon TCG Pocket ist am 30. Oktober 2024 erschienen und hat damit ein wenig mehr als ein Jahr auf dem Buckel. Zur Feier hat das Spiel an seinem Geburtstag den ersten Teil der Spezial-Missionen zur ersten Jubiläumsfeier gestartet. Nun haben Dataminer den zweiten Teil der Spezial-Missionen aufgedeckt, der zahlreiche unterschiedliche Booster für euch bereithält.

Spezial-Missionen zur 1. Jubiläumsfeier Teil 2 geleaked

Zeitraum: 22. November bis 17. Dezember 2025

Die zweiten Spezial-Missionen zum Jubiläum von Pokémon TCG Pocket sind vielfältig, belohnen euch aber auch bei ihrer Erledigung mit 24 Boostern. Ihr habt aber auch ein wenig mehr als drei Wochen Zeit, um sie zu erledigen.

1:01 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue 'Mega-Aufstieg'-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe

Das sind die Booster-Belohnungen inklusive der zugehörigen Missionen:

1x Unschlagbare Gene, Pikachu: Loggt euch an einem Tag ein

Loggt euch an einem Tag ein 1x Unschlagbare Gene, Glurak: Loggt euch an drei Tagen ein

Loggt euch an drei Tagen ein 1x Unschlagbare Gene, Mewtu: Loggt euch an fünf Tagen ein

Loggt euch an fünf Tagen ein 2x Mysteriöse Insel: Loggt euch an sieben Tagen ein

Loggt euch an sieben Tagen ein 2x Kollision von Raum und Zeit, Dialga: Nehmt an einem Kampf teil

Nehmt an einem Kampf teil 2x Kollision von Raum und Zeit, Palkia: Nehmt an drei Kämpfen teil

Nehmt an drei Kämpfen teil 2x Hüter des Firmaments, Solgaleo: Nehmt an fünf Kämpfen teil

Nehmt an fünf Kämpfen teil 2x Hüter des Firmaments, Lunala: Nehmt an sieben Kämpfen teil

Nehmt an sieben Kämpfen teil 2x Licht des Triumphs: Nehmt an zehn Kämpfen teil

Nehmt an zehn Kämpfen teil 1x Unschlagbare Gene, Pikachu: Erhaltet einmal Flair

Erhaltet einmal Flair 1x Unschlagbare Gene, Glurak: Erhaltet zweimal Flair

Erhaltet zweimal Flair 1x Unschlagbare Gene, Mewtu: Erhaltet dreimal Flair

Erhaltet dreimal Flair 2x Glänzendes Festival: Sendet fünfmal ein “Danke“

Sendet fünfmal ein “Danke“ 2x Dimensionale Krise: Bearbeitet ein Deck

Bearbeitet ein Deck 1x Evoli-Hain: Verpasst einem Deck beim Bearbeiten Kartenhüllen

Verpasst einem Deck beim Bearbeiten Kartenhüllen 1x Evoli-Hain: Verpasst einem Deck beim Bearbeiten eine Spielmatte

Während euch die Missionen zum Einloggen und zum Kämpfen ein wenig Geduld beziehungsweise Zeit abverlangen, könnt ihr den Rest relativ zügig erledigen. Die 24 kostenlosen Boosterpackungen könnt ihr euch somit einfach sichern.

Aktuell (Stand 21. November) handelt es sich bei den Informationen lediglich um Leaks, die über Datamining herausgekommen sind. Deswegen solltet ihr sie noch mit Vorsicht genießen. Leaks zu Pokémon TCG Pocket waren im vergangenen Jahr jedoch verlässlich und es dauert ohnehin nicht mehr lange, bis sie sich bewahrheiten oder als falsch herausstellen.

Wir drücken euch die Daumen, dass ihr in den Packungen die eine oder andere Karte zieht, die in eurer Sammlung fehlt!

Wie lange seid ihr schon bei Pokémon TCG Pocket dabei? Habt ihr vielleicht schon euer eigenes Jubiläum gefeiert?