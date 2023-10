Frontschweine: Für das PS4-/PS5-Remaster zum Kultspiel gibt's jetzt eine Kickstarter-Kampagne

Falls ihr ein Frontschweine Remaster wollt, könnt ihr es jetzt unterstützen.

Falls ihr damals vor 23 Jahren eine PS1 besessen habt, habt ihr womöglich das Strategiespiel Frontschweine noch in guter Erinnerung. Auch für PC ist der Titel erschienen. Aber was ist daraus eigentlich geworden? Nun, lange Zeit mal gar nichts. Ein zweiter Teil sollte mal kommen, ist aber nie erschienen und das Remaster ist schon lange in Arbeit, aber auch da war es einige Zeit still.

Jetzt wird die Sache endlich konkreter: Am Dienstag ist eine Kickstarter-Kampagne gestartet, in der ihr die Umsetzung von Hogs of War Lardcore (ehemals Hogs of War: Reheated) unterstützen könnt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu den optischen Verbesserungen ansehen:

4:15 Hogs of War Lardcore - Das Frontschweine-Remaster im Trailer

Das ist die Kickstarter-Kampagne zum Frontschweine Remaster

Die Kickstarter-Kampagne zur Neuauflage des saukultigen Spiels ist am 17. Oktober gestartet und hat in der Zwischenzeit bereits über 26.000 Euro von 268 Backern eingesammelt (*Stand: 19. Oktober, 15:45 Uhr). Das Ziel von 172.692 Euro ist also noch ein Stück entfernt, aber die Kampagne läuft ja auch noch bis zum 16. November.

Das Remaster wird von Urbanascan umgesetzt, also nicht dem Entwickler des Originals. Das neue Team wird aber von Ian Stewart geleitet, der früher CEO beim ursprünglichen Studio Gremlin Interactive war.

Ab 10 britischen Pfund aufwärts (umgerechnet etwa 11,50 Euro) könnt ihr mit Tier 1 (also der ersten Stufe) dabei sein. Dafür bekommt ihr im Discord die Rolle "Piggy Backer" und 10 Emotes. Bei Tier 3 für 40 Pfund ist dann auch das Spiel mit dabei.

Es geht hoch bis Tier 13 für 5000 Pfund. Ob ihr so viel ausgeben möchtet, ist wohl eher fraglich, aber immerhin wärt ihr dann als Berater*in beim Projekt dabei, dürftet auf eine Entwickler-Party gehen und würdet noch ein spezielles In Game-Easter Egg abstauben. Na, wie klingt das?

Wann kommt das Remaster? Nun, zuerst mal muss das Ziel erreicht werden, dann ist der Release für Ende 2024 geplant.

Was steckt alles im Remaster und den Stretch Goals drin?

Das Remaster ist in erster Linie mal ein grafisches Update in neuer Engine. Die Charaktermodelle werden überarbeitet und auch an der Beleuchtung soll sich was tun.

Viele weitere Inhalte hängen sehr stark davon ab, wie viel bei der Kickstarter Kampagne zusammenkommt, denn es gibt zahlreiche Stretch Goals, falls die 172.692 Euro erst mal geknackt sind.

Diese Stretch Goals gibt's unter anderem: Es könnte beispielsweise ein Speedrun-Modus dazukommen, eine 2D/3D-Minmap oder ungenutzte Karten im Multiplayer. Leider sind auch einige Accessibility-Optionen an höhere Summen gebunden. Dazu gehören Sprach-Optionen, Untertitel und Barrierefreiheits-Optionen, die Farben betreffen.

Wollt ihr auch gerne online im Multiplayer spielen, dann ist das an ein ziemlich hohes Stretch Goal gebunden, nämlich 300.000 Pfund (knapp 350.000 Euro). Ab 600.000 Pfund würden weitere Multiplayer-Features hinzukommen. Ob es dazu kommt, ist also fraglich.

Auch bei den erweiterten Zielen haben die Entwickler*innen nicht geknausert und liefern sogar noch für den Fall dass 720.000 Pfund zusammenkommen, etwas. Dann würde es nämlich die "Online Competitive Hogs" geben, aber das ist dann doch alles noch sehr weit entfernt.

Werdet ihr die Kampagne unterstützen? Und welches "Tier" im Kickstarter spricht euch an (und nein, wir reden hier nicht von Schwein und Co.)? Oder falls nicht: Freut ihr euch trotzdem drauf und hofft, das Ziel wird erreicht?