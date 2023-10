Frontschweine für PS4/PS5: Alle Infos zu Kickstarter-Kampagne & Release des Remasters

Alle Infos zum Frontschweine-Remaster Hogs of War Lardcore.

23 Jahre ist es inzwischen her, dass das Strategiespiel Frontschweine für PlayStation und PC erschienen ist. Ursprünglich war auch mal ein zweiter Teil geplant, zu dem es allerdings nie gekommen ist.

Fans des Klassikers können sich jetzt immerhin auf ein Remaster freuen, das seit drei Jahren in Arbeit ist und inzwischen von Hogs of War: Reheated zu Hogs of War Lardcore umbenannt wurde. Wir beantworten euch hier alle wichtigen Fragen zum Remaster.

Wann kommt das Frontschweine Remaster?

Ursprünglich war ein Release sogar noch 2020 geplant, daraus wurde aber nichts. Aktuell gibt es also noch kein konkretes Releasedatum, die Entwicklung ist aber bereits weit fortgeschritten.

Stattdessen soll vom 17. Oktober bis 16. November 2023 eine Kickstarter-Kampagne laufen, die 150.000 Pfund erreichen soll, um das Spiel finalisieren zu können. Zusätzlich wird es optionale Ziele (Stretch Goals) geben, wenn die Kampagne mehr Geld sammelt, darunter:

Mehr Optionen (Headshot-Schaden, Untertitel, Einstellungen für Farbenblinde)

Neue Cheat-Codes

Rebalancing der Singleplayer-Kampagne

Achievements

Ultra Schwer-Modus für die Kampagne

Release auf weiteren Plattformen

Online-Multiplayer

Für welche Plattformen erscheint das Frontschweine Remaster?

Aktuell ist ein Release für PS4 und PS5 geplant. Eine Portierung auf PC und andere Konsolen wird ebenfalls angestrebt, hängt aber am Erfolg der Kickstarter-Kampagne.

Wer arbeitet am Frontschweine Remaster?

Das offizielle Remaster stammt nicht vom ursprünglichen Entwicklerteam Gremlin Interactive, stattdessen wird das Projekt von Urbanscan Limited realisiert. Das Team wird aber vom ehemaligen Gremlin Interactive-CEO Ian Stewart geleitet.

Was ändert sich im Frontschweine Remaster?

Das Spiel wird optisch einmal komplett aufpoliert und bekommt neben neuer Grafik auch eine neue Engine. Zu den optischen Anpassungen zählen etwa neue Charaktermodelle für die Schweine, neue Kopfbedeckungen und verbesserte Beleuchtung.

Einen Blick auf die neue Grafik könnt ihr auf dem YouTube-Kanal des Teams oder hier werfen:

Auch inhaltlich soll es ein paar Anpassungen geben. So sollen Fortbewegungsmittel wie der Panzer oder das Wasserfahrzeug etwa mehr Auftritte als noch im Original bekommen.

Zuletzt könnten auch geschnittene Inhalte des Originals wie die Ace-Klasse mit dem Remaster ins Spiel kommen. Die genauen Inhalte und der Umfang hängen aber ebenfalls vom Erfolg der Kickstarter-Kampagne ab.

Was wird im Frontschweine Remaster enthalten sein?

Die Fraktionen, Waffen und Karten des Originals kehren im Remaster zurück. Bereits bestätigt sind außerdem:

Singleplayer-Kampagne

Lokaler Multiplayer

8 spielbare Teams

Originalstimmen und Soundtrack

Gibt es Online-Multiplayer?

Ein Online-Multiplayer ist aktuell nicht fest eingeplant, könnte aber für PS4/PS5 und PC noch ins Spiel kommen. Konkret soll es sich dabei um ein Stretch Goal bei der Kickstarter-Kampagne handeln.

