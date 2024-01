Auf dem Klo in einer englischen Kneipe hängt immer noch PS1-Werbung für Frontschweine – seit über 20 Jahren

Frontschweine genießt mittlerweile Kultstatus, aber über 20 Jahre alte Werbung grenzt trotzdem an ein Wunder.

Erinnert ihr euch noch an das Frontschweine-Spiel für die erste PlayStation? Der Titel erfreut sich bei vielen Fans immer noch größter Beliebtheit, aber nur die Wenigsten können das amüsante Strategie-Spiel heute überhaupt noch spielen. Noch seltener dürfte allerdings die Werbung dafür sein, vor allem in Plakatform. In Großbritannien gibt es aber mindestens einen Pub, in dem immer noch genau das auf der Toilette hängt. Noch dazu in überraschend gutem Zustand.

An diesem Ort hätten wir eigentlich keine 20 Jahre alte Frontschweine-Werbung erwartet

Darum geht's: Auf X (ehemals Twitter) wird gerade ein Beitrag gefeiert, der sich um eine ganz bestimmte Frontschweine-Werbung dreht. Das Besondere daran ist, dass es sich um ein Plakat handelt, das auch heute noch auf der Toilette eines Pubs hängt.

Seit über 20 Jahren: Frontschweine wurde im Jahr 2000 für die erste PlayStation veröffentlicht. Sollte die Werbung tatsächlich schon seit damals dort hängen, wären es jetzt locker 23 Jahre. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso ausgerechnet dieses Spiel dort hängt. Die Antwort ist wohl ganz einfach. Es liegt daran, was für ein Spruch auf dem Plakat prangt:

"Es geht alles nur darum, wer die größte Waffe hat."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der schlechte Scherz über die Wichtigkeit der Größe passt natürlich ganz hervorragend zum restlichen Humor des Frontschweine-Originals. Warum das Plakat ausgerechnet auf der Toilette hängt, dürfte jetzt wohl auch den allermeisten klar sein. Ziemlich verwunderlich ist allerdings, dass das Poster immer noch in so einem guten Zustand ist.

Wo genau hängt das Plakat? Wir wissen es nicht genau und es lässt sich anhand des Posts auch nicht zweifelsfrei festmachen. Allerdings gibt es in den Kommentaren gleich mehrere Hinweise darauf, welcher Pub hier gemeint sein könnte.

Besonders kurios: Neben der Park Tavern im Finsbury Park in London kommt wohl sogar noch ein zweiter Pub namens The North Star in Frage. Ob das Frontschweine-Plakat dort aber aktuell auch immer noch hängt, bleibt unklar.

Was ist Frontschweine nochmal? Bei Frontschweine handelt es sich um die Übersetzung des unverwüstlichen Worms-Spielprinzips in eine dreidimensionale Spielwelt. Wir steuern eine Gruppe aus unterschiedlich bewaffneten Schweine-Soldaten, die zum Beispiel auch Panzer einsetzen können. Insbesondere der lokale, rundenbasierte Mehrspielermodus erfreute sich seinerzeit größter Beliebtheit.

Eigentlich sollte auch ein PS4- und PS5-Remaster des Kultspiels auf den Weg gebracht werden. Aber die Neuauflage namens Hogs of War Lardcore konnte das selbstgesteckte Finanzierungs-Ziel der Kickstarter-Kampagne leider nicht erreichen.

Was sind die ältesten und witzigsten Spiele-Poster, die ihr an überraschenden Orten entdeckt habt?