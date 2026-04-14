Gamer zockt 29.926,3 Stunden lang ein bestimmtes Spiel auf Steam und nennt es "das frustrierendste Spiel meines Lebens"

In Cities: Skylines lassen sich auch ohne Mods oder DLCs beeindruckende Städte aus dem Boden stampfen.

Normalerweise macht man eine Sache, die man nicht mag, nicht so lange – wenn es sich vermeiden lässt. Aber manchmal ist es eben nicht so einfach – wie bei bestimmten Spielen, die wir zwar ausgiebig spielen, die uns aber trotzdem in den Wahnsinn treiben. Genau das scheint in diesem Extrembeispiel zur Simulation Cities: Skylines der Fall zu sein.

Spieler zockt fast 30.000 Stunden lang Cities: Skylines – und hasst es

Bei der PC-Plattform Steam wird in der Regel über den Reviews angezeigt, wie lange jemand den Titel gespielt hat, der von ihm oder ihr bewertet wurde. So lässt sich einschätzen, ob es sich um eine fundierte Kritik oder eine Bewertung nach nur wenigen Stunden oder gar Minuten handelt.

1:14 Cities Skylines: Green Cities - Ankündigungs-Trailer zur Umweltschutz-Erweiterung - Ankündigungs-Trailer zur Umweltschutz-Erweiterung

Autoplay

Wenn jemand mehrere Hundert Stunden in ein Spiel investiert hat, ist davon auszugehen, dass sich die Person mit der Materie auskennt. Bei Tausenden wird es noch deutlicher, und wir haben es offenbar mit einem echten Lieblingsspiel zu tun. Knapp 30.000 Stunden dürften nur die Allerwenigsten schaffen.

So viele Stunden dann aber auch noch in einem Spiel abzureißen, das uns nicht einmal wirklich gefällt, grenzt an Selbst-Kasteiung. Aber auch hier kann die Review natürlich etwas Licht ins Dunkel bringen und erklären, was passiert ist.

Offenbar hat dieser Steam-User nämlich nicht einfach nur Cities: Skylines gezockt, sondern auch jede Menge Mods für das Spiel genutzt. Zusammen mit diesen Mods und regelmäßigen Updates kam es dann wohl immer wieder zu Problemen, die das Ganze für diese Person zum "frustrierendsten Spiel aller Zeiten" gemacht haben:

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"Konstante Updates machen das komplette Spiel kaputt, wenn es gemoddet ist. Und es MUSS gemoddet werden, weil die Vanilla-Version so lame ist, dass man es nicht aushält. Paradox scheint auf zeichentrickartige Pastellfarben und lächerlich aussehende Gebäude fixiert zu sein, die absurd und lächerlich aussehen. Das konstante Kaputtgehen durch Updates hat das zum MIT ABSTAND frustrierendsten, wütend machendsten Spiel meines ganzen Lebens gemacht."

Ihr seht: Regelmäßige Updates, die das Spiel eigentlich verbessern sollen, kommen nicht bei allen Menschen gut an. Zumindest nicht, wenn sie ihr Spiel gemoddet haben und dann bei jedem Update damit rechnen müssen, dass alles den Bach runtergeht. Aber das ist natürlich das Risiko von Mods.

Bei allem Frust scheint es so schlimm nicht gewesen sein zu können. Immerhin wurden hier offenbar jeden Tag seit Release im Schnitt 7,38 Stunden gespielt, und zwar über einen Zeitraum von über 11 Jahren. Oder, anders umgerechnet: Insgesamt kommen stolze 1.250 ganze Tage beziehungsweise 3,42 komplette Jahre zusammen.

Kann das überhaupt stimmen?

Theoretisch schon. Laut GamesRadar wurden auf dem Profil, um das es hier geht, immerhin 68,3 Stunden innerhalb der letzten zwei Wochen Cities: Skylines gespielt. Viele Fans in den Reddit-Kommentaren mutmaßen allerdings, dass die hohe Zeit auch durch den im Hintergrund weiterlaufenden Launcher des Spiels verursacht worden sein könnte (wie es beispielsweise oft bei GTA 5, dem Microsoft Flight Simulator oder Warframe der Fall zu sein scheint).

Ich persönlich finde Cities: Skylines dank der unzähligen DLCs, die eine absurd große Menge an unterschiedlichsten Zusätzen ins Spiel bringen, genial. Es eignet sich auch ohne Mods hervorragend dazu, viele Hundert Stunden zu versenken und jede Menge Spaß zu haben.

Im Gegensatz zum Nachfolger: Cities Skylines 2 wird zwar seit dem katastrophalen Release immer weiter ausgebessert, konnte die hohen Erwartungen aber bisher immer noch nicht erfüllen. Wenn ihr nach einem guten Citybuilder sucht, würde ich euch tendenziell immer noch eher das erste Spiel der Reihe (mit den Erweiterungen eurer Wahl) empfehlen.

In welchem Spiel habt ihr über 1.000 Stunden? Und welches Spiel bringt euch am meisten auf die Palme?