Die 3 größten Grafik-Kracher der Game Awards - diese Spiele-Trailer haben uns vom Hocker gehauen

The Witcher 4 war nur eines der Highlights bei den Game Awards 2024.

Die Game Awards sind eines der größten Spiele-Events des Jahres. Auch diesmal gab es entsprechend zwischen den Preisverleihungen wieder jede Menge Ankündigungen und Trailer. Während Fans von The Witcher, Elden Ring, Borderlands und Co. sich über einen ersten Blick auf neue Ableger der Reihen freuen durften, war die Show auch für Fans schicker Grafik ein Augenschmaus.

Hier werden uns nämlich für 2025 und darüber hinaus einige richtig hübsche Spiele in Aussicht gestellt – vorausgesetzt, dass die Spiele am Ende auch halten, was ihre Trailer versprechen. Wir haben euch die drei schönsten Trailer der TGA 2024 herausgesucht.

The Witcher 4

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: unbekannt

unbekannt Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Den Anfang macht ausgerechnet ein Trailer, der noch gar kein echtes Gameplay zeigt, sondern komplett in Unreal Engine 5 vorgerendert wurde. Das ändert aber nichts daran, dass der erste Blick auf The Witcher 4 absolut fantastisch aussieht.

Von der düsteren Atmosphäre, über den Soundtrack, bis zu Ciris actiongeladenem Kampf mit einem spinnenartigen Monster, das sich Bauk nennt und mit Ciris Ängsten und Traumata spielen kann – all das gibt uns bereits einen fantastischen Ausblick auf die Stimmung von The Witcher 4.

Intergalactic: The Heretic Prophet

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Genre: Action

Action Release: unbekannt

unbekannt Plattformen: PS5

Das nächste Spiel kommt von Uncharted- und The Last of Us-Studio Naughty Dog. Bei den Game Awards wurde aber keine Fortsetzung, sondern eine komplett neue IP angekündigt. Intergalactic: The Heretic Prophet lässt uns in seinem Retro-SciFi-Setting in die Schuhe von Kopfgeldjägerin Jordan schlüpfen, die einen Kriminellen auf einen Planeten verfolgt, von dem seit Jahrhunderten niemand mehr entkommen sein soll.

Im ersten Trailer bekommen wir bereits ingame Cinematics zu sehen, die auf der PS5 laufen. Und die zeigen mal wieder, was für schicke Spiele Naughty Dog macht. Die Motion Capture-Aufnahmen lassen uns jede noch so kleine Regung im Gesicht von Jordan erkennen und allein die Spiegelungen auf den CDs am Ende des Trailers sehen einfach fantastisch aus.

Mehr zum Thema The Game Awards 2024: Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht von Dennis Michel

Mafia: The Old Country

1:47 Mafia: The Old Country zeigt endlich mehr von seiner Spielwelt und verrät den Release

Genre: Action

Action Release: Sommer 2025

Sommer 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Zuletzt hat auch Mafia: The Old Country einen richtigen Trailer spendiert bekommen, nachdem wir zur Opening Night Live der gamescom im Sommer nur einen Teaser sehen konnten. Der zeigt eine Mischung aus Cinematics, die in der Engine gerendert wurden und einigen Gameplayszenen.

Hier können wir bereits einen Blick auf das Sizilien der 1900er-Jahre werfen, das wir mit dem neuen Hauptcharakter Enzo erkunden werden. Bleibt zu hoffen, dass wir im fertigen Spiel mehr von diesen wunderschönen Landschaften zu sehen bekommen!

Das waren unsere Grafik-Highlights der Game Awards 2024. Jetzt seid ihr aber natürlich gefragt: Welche Trailer waren eure Favoriten und welches Spiel haben wir in der Liste vergessen?