Entwickler hat die Game Awards gebeten, sein Spiel von den Nominierungen zu streichen - jetzt bringen Fans es zurück auf die Liste

In der Players' Voice-Kategorie der TGA können Fans für ihr Spiel des Jahres abstimmen.

Erst vor ein paar Tagen hatten The Game Awards zum ersten Mal ein Spiel aus der Liste der Nominierungen gestrichen – auf expliziten Wunsch des Entwicklers hin. Das Spiel Megabonk war nämlich in der Kategorie "Bestes Indie-Debüt" nominiert.



Wie Entwickler Vedinad aber erklärt hat, ist das Action-Roguelike eigentlich gar nicht sein erstes Spiel. In der Vergangenheit hatte er bereits Games unter anderen Studionamen entwickelt. Tatsächlich schafft es das Spiel jetzt aber doch zurück auf die Liste der Nominierten, nur in einer anderen Kategorie.

"Wir sind sowas von zurück" - Spiel kommt dank Fans zurück auf die Nominiertenliste der TGA

Konkret hat Megabonk einen Auftritt auf der Liste der Nominierten für den Players' Voice-Award, für den Fans abstimmen können – zumindest noch. Das Spiel muss sich nämlich gegen harte Konkurrenz durchsetzen, darunter etwa Kingdom Come: Deliverance 2, Elden Ring Nightreign, Clair Obscur: Expedition 33, Battlefield 6 oder Arc Raiders.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Autoplay

Das Voting findet in insgesamt drei Runden statt, wobei immer nur die Spiele mit den meisten Stimmen in die nächste Runde weiterziehen. Ob sich der Indie-Hit also bis zum Ende behaupten kann und unter die finalen fünf Titel kommt, bleibt abzuwarten.

Mehr zum Thema The Game Awards entfernt zum ersten Mal eine Nominierung - und das aus gutem Grund von Dennis Müller

Den Entwickler scheint das aber kaum zu stören, stattdessen freut er sich einfach darüber, jetzt doch wieder bei den Game Awards dabei zu sein. Und natürlich bittet er Fans auch darum, für Megabonk abzustimmen:

"WIR SIND SOWAS VON ZURÜCK Megabonk ist für die The Game Awards - Players' Voice nominiert!! Ich hatte meine andere Nominierung zurückgezogen, weil Megabonk nicht in die Kategorie gepasst hat, aber mit dieser neuen Nominierung sind wir sowas von zurück. Bitte stimmt ab"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wollt ihr selbst bei den Players' Voice Awards abstimmen, habt ihr für die erste Runde nur noch ein paar Stunden Zeit. Wie ihr mitmacht und welche Spiele aktuell alles nominiert sind, erfahrt ihr auf der zweiten Seite.

Stimmt ihr bei den Game Awards mit ab?