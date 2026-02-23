PS Plus im März 2026 - Für das neue Essential-Lineup hat die Community einen großen Wunsch und hofft auf emotionales Mystery-Abenteuer

Diesen Mittwoch werden die PS Plus Essential-Spiele des März 2026-Lineups offiziell enthüllt. Vorab teilt die Community im PlayStation Plus-Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen bezüglich des kommenden Lineups. Ein Spiel mit Story-Fokus stellt sich dabei als größter Wunschkandidat heraus.
Wann werden die PS Plus-Spiele für Essential im März enthüllt?
- Voraussichtlicher Termin: 25. Februar 2026
- Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr
- Freischaltung der PS Plus-Spiele des März-Lineups: 03. März 2026
Dieses Spiel wünscht sich die PS Plus-Community fürs März 2026-Aufgebot am meisten
Eines der aktuell am meisten genannten Wunschkandidaten fürs kommende Essential-Lineup ist Life is Strange: Double Exposure. Das im Oktober 2024 veröffentlichte Adventure entpuppte sich im GamePro-Test als packender Mystery-Krimi, der spielerisch zwar zu einfach ausfällt, dafür aber erzählerisch auftrumpft.
Der Wunsch der PS Plus-Community kommt nicht von ungefähr, denn am 26. März 2027 erscheint mit Reunion das nächste Life is Strange-Abenteuer, das Max und Chloe ein letztes Mal ins Rampenlicht rücken soll.
Den Trailer zum kommenden neuen Life is Strange-Ableger könnt ihr euch übrigens hier ansehen:
Ein PS Plus Essential-Release des Vorgängers ergibt vom Timing her also durchaus Sinn, schließlich werden die Titel des März-Aufgebots schon am 03. März bei Plus veröffentlicht. Fans hätten also genügend Zeit, Double Exposure vor dem Release von Reunion durchzuspielen.
Mehr zu Life is Strange: Reunion erfahrt ihr übrigens hier:
Weitere PS Plus Essential-Wünsche der Community:
- Kena: Bridge of Spirits
- Hades
- Atomic Heart
- Rise of Ronin
- Rematch
Wie sieht's bei euch aus: Welche Spiele wünscht ihr euch im März bei PlayStation Plus Essential?
