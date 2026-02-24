Pokémon Feuerrot/Blattgrün wird im eShop in 5 unterschiedlichen (!) Varianten für je 20 Euro angeboten und Fans sind sauer

Anstatt die Nintendo Switch-Versionen von Pokémon Feuerrot und Blattgrün direkt mit mehreren Sprachen auszustatten, werden die unterschiedlichen Lokalisierungen allesamt separat angeboten.

Linda Sprenger
24.02.2026 | 07:29 Uhr

Vorsicht vor dem Kauf von Feuerrot und Blattgrün für die Switch: Achtet unbedingt auf die richtige Sprachvariante! Vorsicht vor dem Kauf von Feuerrot und Blattgrün für die Switch: Achtet unbedingt auf die richtige Sprachvariante!

Pokémon Feuerrot und Blattgrün kehren am 27. Februar 2026 digital auf die Nintendo Switch zurück. Doch hierbei handelt es sich nicht etwa um Remakes, sondern lediglich um simple Ports. Und diese sind innerhalb der Pokémon-Community nicht frei von Kritik.

Nicht nur der Preis von 20 Euro pro Edition stößt bei einigen Fans auf wenig Gegenliebe, sondern auch die Tatsache, dass Nintendo die unterschiedlichen Lokalisierungen von Feuerrot und Blattgrün einzeln im Nintendo eShop für je 20 Euro (!) veröffentlicht, anstatt direkt mehrere Sprachoptionen in ein Spiel zu packen.

Achtung beim Kauf von Feuerrot und Blattgrün für die Nintendo Switch

Beim Kauf von Pokémon Feuerrot oder Blattgrün müsst ihr also unbedingt darauf achten, dass ihr euch die deutsche Version (oder die Version in einer anderen gewünschten Sprache) zulegt. Davor auch warnt Nintendo selbst. Auf der Produktseite der deutschen Fassung von Feuerrot finden wir folgenden Hinweis:

"Dies ist die Version in deutscher Sprache. Diese Software erschien zuvor unter dem selben Namen und wurde nun auf Nintendo Switch erneut veröffentlicht. Es gibt separate Versionen in englischer, französischer, italienischer, deutscher und spanischer Sprache. Achte bitte darauf, dass die Version, die du erwirbst, die gewünschte Sprache unterstützt."

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Kauft ihr euch also versehentlich Pokémon FireRed, also die englische Version des RPGs, dann ... naja, habt ihr das Spiel eben auf Englisch und müsstet für die deutsche Fassung noch einen zusätzlichen Zwanziger auf den Tisch legen.

Insgesamt werden Feuerrot und Blattgrün in je 5 unterschiedlichen Sprachen separat im Nintendo eShop angeboten: Es gibt eine deutsche Fassung, eine englische, spanische, italienische sowie französische.

In der Community wird das gerade hart kritisiert: "Anders als bei allen anderen Switch-Spielen kann man hier nicht einfach die Sprache ändern, sondern muss eine separate Version kaufen und dafür extra bezahlen. Wie gierig kann Nintendo eigentlich sein?", kritisiert Reddit-User "ExtremeConnection26".

Wohlgemerkt hatten die originalen Editionen von Feuerrot und Blattgrün damals ebenfalls keine anderen Sprachoptionen, sondern erschienen lediglich in der Nationalsprache des jeweiligen Landes, in dem die Spiele veröffentlicht wurden.

Allerdings ist genau das der Knackpunkt: Ein Spiel mit mehreren Sprachoptionen zu veröffentlichen, ist heute ein No-Brainer und dürfte bei einer digitalen Neuveröffentlichung eines Spiels auf einer modernen Konsole wie der Nintendo Switch eigentlich kein Problem darstellen.

Mehr zum Thema
Pokémon Day 2026: Datum, Uhrzeit, Leaks und mehr - Alle Infos zum Pokémon Presents-Livestream im Ticker
von Eleen Reinke
Pokémon Day 2026: Datum, Uhrzeit, Leaks und mehr - Alle Infos zum Pokémon Presents-Livestream im Ticker

Darüber hinaus herrscht übrigens gerade die Sorge in der Community, dass die Nintendo Switch-Versionen von Feuerrot und Blattgrün ohne den Support von Pokémon Home erscheinen könnten. Für Klarheit dürfte der Pokémon Presents-Livestream sorgen, der im Rahmen des Pokémon Days am 27. Februar (Freitag) um 15 Uhr deutscher Zeit stattfindet.

In welcher Sprache holt ihr euch Pokémon Feuerrot/Blattgrün?

