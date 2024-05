Pokémon-Fan baut goldenen GB Advance SP, um Shiny-Karpador zu ehren - und das Gerät kann noch mehr als nur schick auszusehen

Die Kombination aus goldenem Karpador und Game Boy Advance SP kann sich sehen lassen. (Quelle: The Pokemon Company / Nintendo)

Erinnert ihr euch noch an den Game Boy Advance SP? Den gab es damals in so einigen Farben, etwa Platinumsilber, Kobaltblau oder Onyxschwarz. Eine aufmerksamkeitserregende goldene Edition wurde in der Form nicht herausgebracht, weshalb ein Hardware-Modder kurzerhand selbst Hand anlegte und eine "Karpador-Edition" des Game Boy Advance SP bastelte.

Karpador als Star der Hardware-Mod

Auf Instagram hat User "supergusiland" ein kurzes Reel hochgeladen, in dem der vergoldete Game Boy Advance SP in diversen Blickwinkeln zu sehen ist; natürlich mit der zum GBA passenden musikalischen Untermalung durch die Wurzelheim-Melodie aus Pokémon Rubin/Saphir/Smaragd.

Legendäres Kunstwerk als Inspiration: Neben dem glänzenden goldenen Gehäuse ist auf der Rückseite mit einem außerordentlichen coolen Kunstwerk ausgestattet: Goldene Karpadore - die Shiny-Variante des Karpfen-Pokémons - springen durch eine Welle, grundsätzlich erinnert das Bild stark an den berühmten Farbholzschnitt "Die Große Welle vor Kanagawa".

Eigenen Angaben zufolge wurde supergusiland von der Modding-Seite "DK's Game Emporium" beauftragt, eine solche Version des Game Boy Advance SP anzufertigen.

Nicht nur das Äußere wurde überarbeitet: Auch an der Hardware des goldenen Game Boy Advance SP selbst hat lassen sich einige Änderungen vornehmen - zumindest auf Wunsch der Kaufinteressierten.

Denn das erwähnte DK's Game Emporium ist tatsächlich ein Online-Shop für solche gemoddeten Handheld-Konsolen und führt die goldene Version ohne Zusatzhardware zum stolzen Preis von 300 US-Dollar. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber noch folgende Boni hinzufügen:

HDMI-Kompatibilität, um den Game Boy Advance SP an einen Monitor anzuschließen

Ausstattung sämtlicher Eingabeknöpfe mit RGB-LEDs

Ein USB-C-Anschluss zum Laden der Konsole

Insgesamt verlangt der Online-Shop für den "Game Boy Advance SP - Shining Magikarp Edition" 530 US-Dollar (zuzüglich Versandkosten, versteht sich). Zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung ist die edle Variante aber schon ausverkauft; ob Nachschub geplant ist, ist nicht bekannt.

Was haltet ihr von solche Game Boy-Mods? Bei welchen Designs würdet ihr sofort zuschlagen?