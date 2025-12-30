Spieler traut bei Garagenverkauf in der Nachbarschaft seinen Augen nicht - dort liegt ein legendärer Game Boy für 50 Cent!

Der Game Boy Micro ist eine kleinere Version des beliebten Advance.

Aus den USA schwappen immer wieder Geschichten von Garagenverkäufen zu uns herüber, bei denen uns das Wasser im Mund zusammenläuft. Bei solchen Privatflohmärkten wird natürlich allerlei Ramsch verkauft, regelmäßig finden sich darunter aber auch echte Schätze. Ein Nintendo-Fan begeisterte die Community im letzten Jahr mit dem Fund seines Lebens.

Letztes Update am 30. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

Mehre Geräte und Spiele für Peanuts

In einem Post auf Reddit erzählt der User mit dem Namen Chesticle5 von einem Erlebnis, an das er wohl immer zurückdenken wird.

Vor gut einem Jahr war er an einem Tag gleich bei drei verschiedenen Garagenverkäufen und während einer ein Reinfall war, entpuppten sich die anderen beiden als echte Volltreffer. Am Ende ging er mit einer ganzen Ladung an neuer Hardware und Spielen nach Hause, ohne dabei wirklich tief in die Tasche greifen zu müssen.

Hier der Post:

Wir haben für euch mal die gesamten Käufe zusammengefasst:

Nintendo DS mit Ladekabel für $5

iPod Nano mit Ladekabel für $2

Game Boy Micro mit Ladekabel und dem Spiel Frogger 2 für 50 Cent

GameCube Microphone für $2

Game Boy Advance SP Ladekabel für 50 Cent

Game Boy Color Case für $2

Game Boy Advance Case für $5

Game Boy Player notepads für 25 Cent das Stück

Die Spiele Dragon Ball Z: Legacy of Goku, vier verschiedene Versionen von Nintendogs und Super Mario Advance für zusammen $9,50

Insgesamt hat der User also weniger als 30 Dollar (rund 25 Euro nach aktuellem Wechselkurs) für zwei Handhelds, einen iPod, sieben Spiele und einen ganzen Haufen Zubehör ausgegeben. Nur zum Vergleich: Wenn ihr aktuell im Internet einen gebrauchten Game Boy Micro kaufen wollt, müsst ihr mindestens 150 Euro in die Hand nehmen. Und das auch nur, wenn ihr Glück habt.

Entsprechend neidisch zeigen sich andere User in den Kommentaren. Der User Odd_Tip2072 schreibt beispielsweise:

"Unglaubliche Angebote Ich bin selbst ziemlich neidisch."

Andere User beglückwünschen den glücklichen Fan aber auch für seinen Fund und erinnern sich an die "guten, alten Zeiten" zurück, in denen solche Garagenverkäufe noch deutlich häufiger auf der Tagesordnung standen. Und wir planen schonmal den nächsten Flohmarkt-Besuch ein. Vielleicht sind wir ja auch vom Glück geküsst.

Hattet ihr schon einmal ähnliches Glück auf dem Flohmarkt?