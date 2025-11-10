Nintendo-Fan moddet seinen alten Game Boy so stark, dass er jetzt wie ein Gaming-PC leuchtet

Ein alter Handheld trifft auf RGB-Overkill. Diese Game Boy-Mod lässt eure Augen leuchten.

Stephan Zielke
10.11.2025 | 18:01 Uhr

Hier hat jemand den Game Boy Color etwas zu ernst genommen. Hier hat jemand den Game Boy Color etwas zu ernst genommen.

Ein Retro-Handheld bekommt ein modernes Update: Ein Spieler hat seinem alten Game Boy Color ein LED-Upgrade verpasst, das ihn aussehen lässt, als wäre er geradewegs aus einem Gaming-Setup der 2020er gefallen. Doch passt das wirklich zum Charme des Originals?

Lichtshow für unterwegs

Beim Einschalten leuchten die Tasten des Game Boys in verschiedenen Farben, ganz wie bei einem High-End-PC mit Glasgehäuse. Der Umbau basiert auf einem günstigen LED-Kit von AliExpress für rund zehn Euro.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Beim Start läuft eine Farbsequenz ab, danach kann die Beleuchtung dauerhaft pulsieren oder auf eine feste Farbe gestellt werden.

Einige Fans feiern den Mix aus Nostalgie und Moderne:

Die Beleuchtung der Tasten ist faszinierend.

Es ist wunderschön, ich wünschte, ich könnte sowas auch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Anderen hingegen bluten eher die Augen:

Ich mag die Farbsequenz beim Start, aber das ständige Blinken im Spiel würde mich irgendwann nerven.

Meine Augen tun weh, aber ich freu mich für dich.

LEGO-Fan baut sich eigene Pokémon-Cartridges für den LEGO Game Boy
von Jonas Herrmann
LEGO-Fan baut sich eigene Pokémon-Cartridges für den LEGO Game Boy
Diese Nintendo-Konsole ist 24 Jahre alt und kaum größer als ein Tamagotchi - jetzt bringt ein Fan Game Boy-Spiele darauf zum Laufen
von Stephan Zielke
Diese Nintendo-Konsole ist 24 Jahre alt und kaum größer als ein Tamagotchi - jetzt bringt ein Fan Game Boy-Spiele darauf zum Laufen

RGB: Liebe oder Lichtverschmutzung?

Wie so oft bei RGB-Mods scheiden sich die Geister. Die einen finden das leuchtende Retro-Gadget richtig cool und fühlen sich an Gaming-PCs erinnert. Andere sehen darin eher eine visuelle Reizüberflutung – und wünschen sich ihren Game Boy lieber schlicht und grau wie früher.

Tatsächlich ist das nichts Neues: Übermäßige Beleuchtung sorgt schon seit Jahren für Diskussionen in der Gaming-Szene. Während die einen nie genug Farben und Lichteffekte bekommen können, schalten andere lieber alles aus.

Ich persönlich zähle mich klar zur zweiten Gruppe. Mein PC und meine Tastatur leuchten zwar auch, aber gerade in der Dämmerung nervt das dauerhafte Pulsieren eher, als dass es cool aussieht.

Wie seht ihr das – stylisches Upgrade oder optischer Overkill?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten

vor 4 Minuten

Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten
Vater soll PC des Kindes an der Wand anbringen und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer

vor 15 Minuten

Vater soll "PC des Kindes an der Wand anbringen" und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer
Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist

vor 23 Minuten

Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist
Nintendo-Fan moddet seinen alten Game Boy so stark, dass er jetzt wie ein Gaming-PC leuchtet

vor 37 Minuten

Nintendo-Fan moddet seinen alten Game Boy so stark, dass er jetzt wie ein Gaming-PC leuchtet
mehr anzeigen