Spieler will eigentlich nur den Retro-Store eines Kumpels besuchen, mutiert zum Sammler und schafft sich innerhalb eines Jahres 108 Games und sieben Game Boys an

Ein Besuch im neuen Retro-Game-Store seines Freundes reicht aus – ein Jahr später besitzt er über 100 Spiele.

Stephan Zielke
03.01.2026 | 18:30 Uhr

Die Sammlung kann sich schon mal sehen lassen und dabei ist es nur die Hälfte. Die Sammlung kann sich schon mal sehen lassen und dabei ist es nur die Hälfte.

Manchmal reicht ein kurzer Abstecher in den Retro-Laden um die Ecke – und plötzlich steht man bis zu den Knien in grauen Game-Boy-Modulen. Genau das ist Reddit-Nutzer LeGrange passiert.

Vom Gelegenheitsbesucher zum Sammler

Eigentlich besaß LeGrange nur einen Game Boy Advance SP und vier Spiele. Doch als ein Freund von ihm einen Laden für Retro-Games eröffnet, macht er einen "entscheidenden Fehler" und kauft aus Spaß Donkey Kong ’94. Damit beginnt ein Hobby, das ihn im nächsten Jahr begleitet.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Neben seinem ursprünglichen GBA SP kamen erst ein zweites SP-Modell und später ein normaler GBA dazu. Statt vier besitzt er mittlerweile 42 Spiele für den GBA – darunter Klassiker wie Metroid Fusion, das fantastische RPG Golden Sun sowie Castlevania: Aria of Sorrow und Harmony of Dissonance, die immer noch zu den besten Teilen der Reihe zählen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch die übrigen Game-Boy-Modelle haben Zuwachs bekommen: drei Game Boys, zwei Game Boy Color und zusammen 70 Spiele. Besonders cool: eine Game Boy Camera samt Drucker, die heute als kleine Sammlerstücke gelten, da die sich nie gut verkauft haben..

Zwischen all den Modulen steckt auch eine echte Rarität.

Ein seltener Fund für rund 250 US-Dollar

Vor allem Metal Gear Solid für den Game Boy Color fällt vielen Nutzer*innen direkt ins Auge. Neu zahlt man dafür über 250 Euro, gebraucht ohne Verpackung rund 90.

Ein Kommentator fragt nach:

Wie ist die Geschichte hinter Metal Gear? Hast du ein Schnäppchen gemacht oder den Marktpreis gezahlt?

LeGrange hat hier wohl einen echten Schnapper gemacht:

Ich habe etwa 30 Dollar gezahlt, weil es defekt war. Eine Leiterbahn war gebrochen, die ich reparieren konnte. Es ist ein tolles Spiel, und ich bin froh, dass die Reparatur geklappt hat.

Das Modul möchte er später sogar in ein eigenes Custom-Gehäuse mit selbst gestaltetem Label setzen.

"Pärchen des Jahres": Pokémon-Fan kauft seiner Ehefrau zum Geburtstag gleich 2 Game Boys und 3 Spiele, damit sie zusammen den Pokédex vervollständigen können
von Eleen Reinke
Pärchen des Jahres: Pokémon-Fan kauft seiner Ehefrau zum Geburtstag gleich 2 Game Boys und 3 Spiele, damit sie zusammen den Pokédex vervollständigen können
Spielerin kauft online einen Game Boy Advance für ihre Verlobte und merkt dann, dass darauf der Name "Kevin" eingeritzt ist
von David Molke
Spielerin kauft online einen Game Boy Advance für ihre Verlobte und merkt dann, dass darauf der Name Kevin eingeritzt ist

Was in einer guten Sammlung noch fehlt

In den Kommentaren gibt es außerdem Vorschläge für weitere Must-Haves – darunter Pokémon Rot/Blau, Mother 3 und Fire Emblem. Die Wunschliste von LeGrange ist zwar kleiner geworden, aber als Sammler ist man nie wirklich fertig.

Welche Games zählen zu den wertvollsten Stücken in eurer eigenen Sammlung?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 - Diesen Code kannten vor 22 Jahren alle und er bringt Microsoft heute noch ins Schwitzen   11  

vor 23 Minuten

FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 - Diesen Code kannten vor 22 Jahren alle und er bringt Microsoft heute noch ins Schwitzen
Spieler will eigentlich nur den Retro-Store eines Kumpels besuchen, mutiert zum Sammler und schafft sich innerhalb eines Jahres 108 Games und sieben Game Boys an

vor 54 Minuten

Spieler will eigentlich nur den Retro-Store eines Kumpels besuchen, mutiert zum Sammler und schafft sich innerhalb eines Jahres 108 Games und sieben Game Boys an
LEGO-Fan baut ein Hemd aus Klemmbausteinen, das man tatsächlich anziehen kann - besteht aus knapp 25.000 Teilen und wiegt 11 kg

vor einer Stunde

LEGO-Fan baut ein Hemd aus Klemmbausteinen, das man tatsächlich anziehen kann - besteht aus knapp 25.000 Teilen und wiegt 11 kg
Red Dead Redemption 2: Historiker sagt, das Spiel macht viel richtig, spielt aber eigentlich im komplett falschen Jahrzehnt

vor einer Stunde

Red Dead Redemption 2: Historiker sagt, das Spiel macht viel richtig, spielt aber eigentlich im komplett falschen Jahrzehnt
mehr anzeigen