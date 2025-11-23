"Pärchen des Jahres": Pokémon-Fan kauft seiner Ehefrau zum Geburtstag gleich 2 Game Boys und 3 Spiele, damit sie zusammen den Pokédex vervollständigen können

Wir hoffen, dass dieses Geburtstagsgeschenk richtig gut ankommt. (Bild: Reddit/user/tommaybee)

Manchmal sind es die kleinen, wholesome Geschichten, die einem den Tag retten. Falls ihr gerade etwas Aufmunterung oder einfach nur eine süße Story sucht, haben wir hier etwas für euch: Dieser Reddit-User hat für den Geburtstag seiner Ehefrau nämlich ein Geschenk gefunden, über das sich wohl fast jeder von uns freuen würde.

Konkret hat User tommaybee im Gameboy-Subreddit das geplante Geburtstagsgeschenk für seine oder ihre Ehefrau mit der Community geteilt. Offensichtlich sind beide Partner große Pokémon-Fans, tommaybee hat nämlich extra zwei Game Boy Color aufgetrieben (einen davon sogar in der gelben Pokémon-Edition!), sowie jeweils eine Goldene und Silberne Edition von Pokémon.

Aber warum gleich zwei Game Boys? Das Geschenk ist mit den Handhelds noch nicht zu Ende, der User verfolgt nämlich noch ein Ziel: Indem er zusammen mit seiner Frau spielt und tauscht, wollen sie jeweils den Pokédex der beiden Editionen vervollständigen.

Falls ihr euch jetzt denkt "Halt, das geht doch gar nicht!", können wir euch beruhigen. Zwar ist es nicht möglich, den Pokédex der Kanto- und Johto-Generation nur mit der Goldenen und Silbernen Edition zu vervollständigen, da man etwa nicht an die Gen 1-Starter kommt, aber auch daran hat tommaybee gedacht.

Für seine Frau hat er nämlich zusätzlich noch eine Gelbe Edition geholt und hat selbst auch noch die Blaue Gen 1 – nur auf Celebi werden die beiden wohl verzichten müssen. Das war nämlich abseits einer Event-Verteilungstour 2001 erst in Pokémon Kristall fangbar.

Mit der zweiten Generation wollen die beiden Pokémon-Partner wohl auch nicht aufhören. Auf den Bericht eines anderen Users, der ebenfalls mit seinem Partner die Pokédex-Einträge der ersten drei Generationen vervollständigt hat und jetzt an Gen 4 arbeitet, antwortet tommaybee:

"Das ist der Traum! Eines Tages schaffen wir das!"

Da dürften die beiden auf jeden Fall einige Stunden Arbeit (und hoffentlich auch Spaß) vor sich haben. Bis sie irgendwann mit allen Spielen durch sind, könnte sogar bereits die 10. Generation erschienen sein.

In den Kommentaren erntet dieses durchdachte Geschenk wenig überraschend viel Lob und ein wenig Neid. Nicht umsonst schreibt User Don_Riatas: "Ich möchte gerne deine Frau sein". Ein anderer User ergänzt dazu noch: "Es war an der Zeit, dass wir ein Pärchen des Jahres bekommen."

Die Feiertage sind nicht mehr lange hin – habt ihr schon angefangen, Geschenke für eure Liebsten zu besorgen oder wartet ihr noch auf Inspiration?