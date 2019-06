Game Critics Awards: Die Best of E3 2019-Nominierungen stehen fest

Auf der E3 2019 wurden unzählige Spiele vorgestellt. Bei den Game Critics Awards sollen die besten davon ausgezeichnet werden. Jetzt steht die Liste der Nominierungen fest und dort zeichnet sich bereits ein möglicher Kandidat für das Siegertreppchen ab. The Outer Worlds wurde insgesamt für vier Kategorien bei den Best of E3 2019-Nominierungen gewählt.

Game Critics Awards: Outer Worlds dominiert Best of E3 2019-Nominierungen

Der Überblick: The Outer Worlds liegt bei den Nominierungen vorn. Insgesamt vier Mal könnte das Spiel ausgezeichnet werden, unter anderem als Best of Show und Best Original Game.

3 Nominierungen konnten unter anderem die folgenden Spiele absahnen:

Bei den Publishern wurde Microsoft mit neun Nominierungen am Häufigsten nominiert, dahinter kommt Nintendo mit acht und dann Bethesda mit sechs.

Unter den Plattformen liegt der PC mit 54 Nominierungen vorn. An zweiter Stelle steht die Xbox mit 45 und an dritter die PS4 mit 43 Nominierungen.

Game Critics Awards: Die komplette Liste der Best of E3 2019-Nominierungen

BEST OF SHOW

Borderlands 3

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Outer Worlds

Watch Dogs: Legion

BEST ORIGINAL GAME

12 Minutes

Bleeding Edge

Control

John Wick Hex

The Outer Worlds

BEST CONSOLE GAME

Final Fantasy VII Remake

Luigi's Mansion 3

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Star Wars Jedi: Fallen Order

Watch Dogs: Legion

BEST PC GAME

Borderlands 3

Control

Doom Eternal

The Outer Worlds

Wolfenstein: Youngblood

BEST VR/AR GAME

Asgard's Wrath

Lone Echo II

Minecraft Earth

Phantom: Covert Ops

Sniper Elite VR

BEST HARDWARE/PERIPHERAL

Sega Genesis Mini

Smach Z

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

BEST ACTION GAME

Borderlands 3

Call of Duty Modern Warfare

Doom Eternal

Gears 5

Wolfenstein: Youngblood

BEST ACTION/ADVENTURE GAME

Control

Luigi's Mansion 3

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Watch Dogs: Legion

BEST ROLE PLAYING GAME

BEST RACING GAME

BEST SPORTS GAME

EFootball Pro Evolution Soccer 2020

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Madden NFL 20

Roller Champions

BEST STRATEGY GAME

Age of Empires 2: Definitive Edition

Desperados 3

Fire Emblem: Three Houses

John Wick Hex

Phoenix Point

BEST FAMILY/SOCIAL GAME

Fall Guys

Luigi's Mansion 3

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Minecraft Dungeons

Pokémon SChwert & Schild

BEST ONLINE MULTIPLAYER

Bleeding Edge

Call of Duty: Modern Warfare

Gears 5

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Wolfenstein: Youngblood

BEST INDEPENDENT GAME

12 Minutes

Carrion

Fall Guys

John Wick Hex

Sayonara Wild Hearts

BEST ONGOING GAME

Wo sind Cyberpunk 2077, Zelda BotW 2 & Marvel's Avengers?

Die Regeln sind verantwortlich: Wer sich jetzt fragt, wieso sein persönlicher Favorit der diesjährigen E3 nicht unter den Nominierten zu finden ist, der braucht sich nicht zu ärgern. Bei den Game Critics Awards zu den Best of E3 2019-Spielen gelten bestimmte Regeln.

Diese Regeln besagen, dass nur Spiele nominiert und gewählt werden können, die auf der E3 2019 mindestens fünf Minuten als Hands On-Version spielbar waren. Damit fallen natürlich gerade erst angekündigte Spiele wie das Zelda: Breath of the Wild-Sequel weg.

Auch Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Marvel's Avengers, Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Animal Crossing: New Horizons, Sea of Solitude, Gods & Monsters, Outriders, Halo Infinite und viele mehr können dadurch nicht nominiert werden.

Welche Spiele sind eure Favoriten von der E3 2019?