Ihr habt das Spiel des Jahres 2025 noch nicht gespielt? Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um das nachzuholen!

Erlebt die fesselnde und herzzerreißende Geschichte von Clair Obscur!

Eine wunderschöne Welt mit Fantasy-Setting, Charaktere, die einem ans Herz wachsen, und eine fesselnde Geschichte, die euch die ein oder andere Träne verdrücken lässt. Die Rede ist von diesem fantastischen Meisterwerk: Clair Obscur: Expedition 33. Und wenn ihr das Game of the Year 2025 noch nicht gespielt habt, ist jetzt der perfekte Moment – bei Amazon bekommt ihr es aktuell zum Hammerpreis!

Eine wichtige Mission entscheidet über Leben und Tod

Der Hintergrund eurer Reise ist wie folgt: Einmal im Jahr wird von einer mysteriösen Gestalt, genannt "die Malerin", eine Zahl auf den Monolithen geschrieben. Für jede Person, die dieses Alter überschritten hat, ist das ein Todesurteil und sie löst sich in Rauch auf!

Da bereits 67 Expeditionen zuvor gescheitert sind und die gemalte Zahl Jahr für Jahr schrumpft, ist es jetzt an euch, Lumière – die an Paris angelehnte Stadt – zu retten! Gemeinsam mit Gustave, Maelle, Lune und ihren Expeditionskollegen macht ihr euch also auf, um nicht nur das Rätsel um die zuvor gescheiterten Expeditionen vor euch zu lösen, sondern auch, um die Malerin aufzuhalten!

1:19 Clair Obscur: Expedition 33: Der Storytrailer erklärt die Hintergrundstory des RPG-Hoffnungsträgers

Autoplay

Doch ist das hier kein einfaches "Wir spazieren los und halten die Malerin auf", denn bereits sehr früh wird klar: Diese Mission hat es in sich! Noch zu Beginn des Spiels tritt ein weißhaariger Mann der Expedition 33 entgegen und löscht sie beinahe vollständig aus. Als ihr dann in der Rolle von Gustave erwacht, beginnt eure Suche nach Überlebenden des Angriffs.

Mehr als nur rundenbasierte Kämpfe

Wenn ihr euch denkt, dass ihr euch in den Bossfights ganz einfach zurücklehnen könnt, da rundenbasierte Kämpfe sowieso das Leichteste überhaupt sind, dann wartet nur ab! Denn wenn ihr hier nicht aufpasst und schnell reagiert, zermalmt euch der erstbeste Boss im Handumdrehen!

Hier erwartet euch eine coole Fantasy-Welt und epische Kämpfe!

Hier müsst ihr während des Kampfes clever auf Angriffe eurer Gegner reagieren, um diese zu parieren oder auszuweichen. Das ist aber nicht nur dafür da, dass ihr nicht sofort getroffen werdet und aus den Latschen kippt. Denn durch perfekte Reaktionen füllt ihr eure Aktionspunkte auf. Diese sind dann essentiell, um Spezialfertigkeiten, Magie oder besonders starke Attacken einzusetzen!

Wenn ihr euch also bei rundenbasierten Kämpfen sonst am liebsten zurücklehnt und ab und an ein Knöpfchen drückt, solltet ihr hier besonders aufmerksam sein. Denn auch Quick-Time-Events können euch mitten im Fight überraschen!

Warum dieses Meisterwerk so empfehlenswert ist

Clair Obscur: Expedition 33 überzeugt allem voran durch seine besondere Atmosphäre. Hier bekommt ihr eine tiefgründige Geschichte gepaart mit einer fantastischen Welt, die wirkt, als wäre sie einem surrealistischen Gemälde entsprungen, inspiriert von der französischen Belle Époque.

In rundenbasierten Kämpfen tretet ihr den verschiedensten Gegnern gegenüber!

Das Meisterwerk richtet sich also an alle unter euch, die so richtig Lust auf eine fesselnde Story, tiefgründige Charaktere und ein taktisch herausforderndes Gameplay haben. Und da es gerade bei Amazon supergünstig ist, ist es der perfekte Moment, um in Clair Obscur einzutauchen!