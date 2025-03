Xbox Game Pass: Im März 2025 werden uns 8 Spiele weggenommen, darunter ein gefeiertes Action-Adventure

Unter anderem das Soulslike Lies of P verlässt im März den Game Pass.

Morgen können wir uns auf die Ankündigung neuer Game Pass-Titel für den Monat März freuen, doch wir müssen uns auch schon bald von mehreren Spielen verabschieden. Wir listen euch die bislang bekannten Game Pass-Abgänge für den Monat März 2025 auf, damit ihr wisst, welche Titel ihr schnell noch nachholen könnt.

Xbox Game Pass im März 2025 - Alle Spiele, die aus dem Service entfernt werden

Wann verlassen die Spiele den Game Pass? Am 15. März 2025.

Immerhin: Ihr könnt euch die Titel zu einem Rabatt von 20 Prozent dauerhaft sichern, nachdem sie den kostenpflichtigen Abo-Service verlassen haben.

Wer Soulslikes etwas abgewinnen kann, der sollte schleunigst Lies of P nachholen, das ihr euch hier im Trailer ansehen könnt:

1:12 Lies of P – Zur Release-Feier gibt es einen coolen neuen Story-Trailer

Darum geht es: Das 2023 veröffentlichte Lies of P verstrickt uns in eine Neuinterpretation der Geschichte von Pinocchio und verpackt sie in ein bockschweres Soulslike. Dabei schlagen wir uns durch eine Horror-Stadt und müssen Mr. Gepetto aufspüren. Im GamePro-Test staubt Lies of P eine gute Wertung von 83 Punkten ab, mehr zum herrlich düsteren Action-Adventure von Round8 Studio lest ihr hier:

Welche Spiele kommen im März 2025 in den Game Pass?

Aber keine Sorge, im März müssen wir natürlich nicht nur auf Titel verzichten, sondern Microsoft fügt auch wieder eine Handvoll neuer Spiele hinzu, darunter Atomfall und 33 Immortals.

Mehr Infos zu den kommenden neuen Game Pass-Spielen findet ihr in unserer oben verlinkten Übersicht.

Und schon am morgigen Dienstag, am 04. März, werden übrigens die Game Pass-Titel der zweiten Monatshälfte enthüllt. Alle Infos dazu findet ihr dann wie immer pünktlich auf GamePro.de.

Und jetzt fragen wir natürlich auch euch: Welchen Game Pass-Titel werdet ihr jetzt noch nachholen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.