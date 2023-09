'Es würde das Gameplay verändern' - Starfields Todd Howard verteidigt fehlende Fahrzeuge

Ihr könnt in Starfield nur laufen und ein Jetpack nutzen, wenn ihr erst einmal gelandet seid.

Viele Starfield-Fans wünschen sich nichts sehnlicher als eine Möglichkeit, auf den Planeten schneller voranzukommen (okay, vielleicht noch eine bessere Map in Städten). Denn wenn wir erst einmal mit unserem Raumschiff gelandet sind, können wir nur noch durch die Gegend schlendern. Es gibt auch noch ein Jetpack, aber das war es dann – keine Buggys, Rover, Motorräder, Gleiter oder ähnliches.

Director Todd Howard hat diese Entscheidung nun in einem Interview mit Bloomberg erklärt.

Starfield: Dass es keine Fahrzeuge gibt, hat laut dem Director einen ziemlich langweiligen Grund

Darum geht's: In Starfield stehen zwar durchaus Vehikel in der Gegend herum, wir können sie aber nicht benutzen. Abgesehen von unserem Raumschiff (das wir nicht in der Planeten-Atmosphäre fliegen dürfen) und dem Jetpack bleibt uns nichts anderes übrig, als durch die Gegend zu gehen oder zu joggen.

Warum ist das so? Bethesdas Director und Producer Todd Howard gibt dafür im Interview eine ziemlich lahme Begründung an, wenn ihr uns fragt: Weil Boden-Fahrzeuge das Gameplay verändern würden und so wie es jetzt sei, wüssten die Entwickler*innen immer genau, in welcher Geschwindigkeit die Spieler*innen unterwegs sind.

"Das ist etwas, wo wir überlegen: Wir machen Outer Space, wir machen Planeten. Sobald man Vehikel einführt, verändert es das Gameplay. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dass man zu Fuß ist, sobald man sein Schiff landet, lässt es uns eine Erfahrung gestalten, bei der wir immer wissen, wie schnell ihr Sachen seht."

Das klingt natürlich etwas kurios: Immerhin wäre so eine Gameplay-Veränderung und erhöhte Geschwindigkeit ja genau das, was sich viele Fans (uns eingeschlossen) wünschen. Insbesondere außerhalb von Städten und auf der Planetenoberfläche. Womöglich ist mit dem Verweis auf die Geschwindigkeit aber auch eine technische (Lade-)Limitierung gemeint.

19:50 Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Außerdem gibt es ja ein Vehikel: Direkt im Anschluss verteidigt Todd Howard die Design-Entscheidung noch damit, dass es mit dem Raumschiff ja immerhin ein Vehikel geben würde, das wir fliegen dürfen. Nur eben nicht dort, wo sich die Spieler*innen das wünschen, aber sei's drum.

"In einer Hinsicht hast du ja ein Vehikel, du hast dein Raumschiff, du kannst im Weltall herumfliegen. Auf der Oberfläche hast du ein Jetpack, das man upgraden kann, was eine super spaßige, neue Erfahrung für uns ist. Und natürlich gibt es auf den Planeten verschiedene Stufen an Schwerkraft, was viele Planeten einzigartig macht."

Starfield ist seit zwei Tagen auf Xbox Series X/S und PC erschienen: Seit dem 6. September ist das neue, große Bethesda-RPG da. Wer will, kann den Titel auch mit Hilfe des Game Pass Ultimate über die Cloud streamen und dann zum Beispiel auf dem Smartphone oder Tablet spielen.

Was sagt ihr zur Begründung für die fehlenden Fahrzeuge in Starfield? Was wünscht ihr euch?