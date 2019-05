GamePro Live ist zurück aus der Osterpause! Und zur Feier des Tages wollen Tobi und Ann-Kathrin nicht nur mit euch spielen und herausfinden, wie es euch in der Zeit so ergangen ist. Sie wollen sich euch auch auf dem digitalen Asphalt der Switch stellen!

Mario Kart 8 Deluxe ab 17 Uhr

GamePro Live veranstaltet heute ein Mario Kart 8 Deluxe-Turnier, bei dem jeder teilnehmen kann. Ihr braucht nur eure eigene Switch, eine Version von Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Online. Betretet einfach die Turnierlobby, sucht nach unserem Turniercode und macht mit!

Was? Mario Kart 8 Deluxe Turnier mit Tobi und Ann-Kathrin

Mario Kart 8 Deluxe Turnier mit Tobi und Ann-Kathrin Wo? Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions

Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions Wann? Von 17 bis 19 Uhr

Von 17 bis 19 Uhr Turniercode: 3096 - 7062 - 0715

Und weil wir euch so gern haben, gibt es sogar einen kleinen Preis für den Gewinner (also neben der Ehre, die denjenigen erwartet, der Büromeister Tobi in Mario Kart besiegt). Es winkt die traditionelle GamePro-Ananas, die wir schon letztes Jahr bei der E3 verlost haben. Seid dabei und werdet der neue Mario-Kart-Meister!

Chat mit AK ab 16 Uhr

Damit zwischen all dem Turnierlärm jedoch die persönliche Note nicht flöten geht, steht euch Ann-Kathrin ab 16 Uhr schom im Daily Chat zur Verfügung. Immerhin hat sie euch drei Wochen nicht gesehen und möchte unbedingt wissen, wie es euch so geht.

Wer also Lust hat, vor dem großen Rennen ein bisschen zu entspannen, schaut einfach schon ab 16 Uhr vorbei. Ann-Kathrin freut sich! (Also ... ich freu mich, denn ich schreibe diese News ... ihr wisst schon.)